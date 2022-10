Caldo record in Liguria, ora cambia tutto: forti piogge in arrivo e temperature giù di 10 gradi

Genova. L’ottobrata da record in Liguria ha le ore contate: già dal 1° novembre sono previsti in arrivo temporali e a partire da giovedì si attende il passaggio di un fronte perturbato che porterà piogge diffuse con possibili effetti importanti al suolo. È quanto prevedono i meteorologi di Arpal, confermando però che questa “estate fuori stagione”, benché sul punto di volgere al termine, non ha precedenti nella storia.

I valori registrati ieri parlano da soli: 30,5 gradi a Ellera (Savona), 30,4 gradi a Castelnuovo Magra, 30 gradi a Luni, 29,4 gradi a Sciarborasca che segna il primato per la provincia di Genova. Nello storico di Arpal spiccano i 31,6 gradi di Rapallo il 4 ottobre 2018 e i 31,1 gradi di Cisano sul Neva il 2 ottobre 2014. Non certo alle soglie di novembre.

“La cosa più grave – spiega Federico Grasso, responsabile della comunicazione di Arpal – non è il valore assoluto di un singolo giorno, ma il periodo ininterrotto per tutto il mese di ottobre con temperature dai 5 agli 8 gradi sopra la media. Negli ultimi giorni siamo stati almeno 6 gradi sopra i valori più alti degli ultimi 11 anni. La minima notturna di ieri è stata il secondo valore del mese dopo quello del 1° ottobre”. Si può parlare di dati record? “Per estensione e durata un’ottobrata come questa, così prolungata, non è mai stata registrata“.

E tra le anomalie più pericolose in termini ambientali c’è soprattutto il mare “bollente”, mai a questi livelli: “In un mese ha perso meno di un grado – prosegue Grasso -. A settembre siamo passati da 26 a 22,5 gradi, ma negli ultimi giorni la temperatura è rimasta sempre costante, anzi è risalita di qualche decimo nell’ultima settimana. Ora ci attestiamo intorno ai 21,5 gradi”.

Ma, come dicevamo, tutto sta per cambiare. E sarà una vera manna dal cielo per i laghi e gli invasi liguri, ridotti in condizioni preoccupanti da un lunghissimo periodo di siccità. Secondo le prime stime, con questo ottobre estivo l’ammanco di acqua nei nostri invasi è aumentato: oggi il riempimento è a circa 12 milioni di metri cubi, rispetto ad una capacità di quasi 40. In questo ultimo mese sono stati consumati circa 4 milioni di metri cubi, in linea con la media estiva. Anche se l’estate, tecnicamente, è finita due mesi fa quasi.

Per questo motivo le nuvole che si stanno addensando all’orizzonte potrebbero sono una buona notizia. Secondo i modelli previsionali le prime piogge potrebbero arrivare già mercoledì, mentre è atteso un passaggio molto intenso tra giovedì e venerdì notte, quando il largo fronte perturbativo che in queste ore sta ‘navigando’ sull’Atlantico, sfonderà la ‘porta francese’ portando tutto il suo carico potenziale sul Mar Ligure. Dove sarò lo sfogo, se a terra o in mare, come al solito lo decideranno i venti.

I modelli previsionali tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre

“Domani e dopodomani avremo una bassa probabilità di temporali forti – continua Grasso riferendo le previsioni di Arpal – ma saranno situazioni localizzate e dovremo fare nuove valutazioni nelle prossime ore. Tra giovedì e venerdì arriverà finalmente un fronte abbastanza strutturato che porterà precipitazioni diffuse, con possibili passaggi più intensi al suo interno, che porteranno benefici visto il pesante deficit idrico della regione”. Attenzione proprio al mare più caldo del normale, un fattore che amplifica i possibili effetti distruttivi dei temporali: “Più la temperatura dell’acqua è alta, più l’aria che ci passa sopra può trattenere umidità al suo interno e quindi scaricare pioggia al suolo. Ci sarà anche una valutazione idrologica da fare”, puntualizza Grasso. Sul fronte delle temperature il calo sarà sensibile, anche nell’ordine dei 10 gradi: “Ci avvicineremo molto alla media del periodo”.

Su ciò che riserveranno le successive settimane di novembre ad oggi non ci sono certezze. La tendenza, però, non è molto rassicurante dal punto di vista idrico: “Le previsioni stagionali non sembrano delineare un novembre particolarmente piovoso“. Impossibile al momento dire di più.