Calcio, Serra Riccò. Mister Repetti si gode la vittoria: “Mi aspettavo una reazione del genere, da uomini”

Borghetto Santo Spirito. Domenica, la squadra di mister Repetti si è imposta di misura nella gara contro il Soccer Borghetto di Delfino e Carparelli, raggiungedoli a pari punti in classifica. Partita giocata a viso aperto dai suoi ragazzi, che sono riusciti a recuperare dopo una situazione di svantaggio, arrivata con un gol nei primissimi minuti del match dal numero 11 avversario Staltari.

Come afferma anche il mister gialloblu: “La partita si era messa fin da subtito sui canali sbagliati: dopo appena 5 minuti gli avversari hanno trovato un eurogol. Nel momento in cui siamo adesso ci avrebbe ammazzato, ma i miei ragazzi hanno risposto in maniera importante. Nel secondo tempo abbiamo avuto almeno 7/8 occasioni da gol, ma il loro portiere si è superato con diverse parate. Nonostante questo, la nostra vittoria è meritata, anche se arrivata allo scadere su calcio di rigore. Mi aspettavo una reazione del genere, da uomini!. Eravamo su un campo difficile contro una squadra altrettanto ostica. La miglior risposta è vincere”.

Mister Repetti ha inoltre voluto lodare i suoi giocatori per la grinta che hanno messo in campo: “La squadra ha reagito bene, dominando il secondo tempo, creando molte occasioni da gol. Bisognerebbe sicuramente soffrire un po’ di meno e chiudere prima le partite. Dobbiamo comunque essere contenti e portare a casa questi 3 punti”.

Infine ha voluto spendere alcune parole sul prossimo match, che li vedrà in casa contro la prima in classifica, la Praese: “Sarà una partita importante, dove si affronteranno due squadre forti. E’ una squadra tosta da battere, già negli anni passati ci ha messo più di una volta in difficoltà, ma noi dobbiamo cercare di crescere. Il campionato è comunque ancora molto lungo”.