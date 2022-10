Calcio, Rapallo: esonerato l’allenatore Andrea Di Somma

Rapallo. Il Rapallo Ruentes, squadra militante nel campionato calcistico regionale dilettantistico di Eccellenza, solleva dal proprio incarico l’allenatore Andrea Di Somma.

Alla base delle decisione – come riportato sul sito a tema “Dilettantissimo” – vi sarebbe una situazione economica legata al risanamento delle casse societarie; in difficoltà per passate vicissitudini e costretta, suo malgrado, a svincolate forzatamente anche alcuni giocatori.

Il Rapallo, con 7 punti in classifica dopo otto turni disputati, occupa la penultima posizione della graduatoria (insieme a un altro paio di compagini).

Le nota ufficiale riassunta nel comunicato del Rapallo:

“Il bilancio sportivo non è certamente dei migliori purtroppo ho dovuto virare, per non incorrere in errori del passato, e dare priorità ad un risanamento economico dovuto a debiti fatti dalla proprietà antecedente al mio arrivo.

Per meglio precisare non mi riferisco alla gestione della scorsa stagione dove eravamo presenti io e il dg Mario Abbatuccolo, ma a quella ancora prima.

Questo dissesto economico mi ha costretto a lasciare andare giocatori importanti per risanare il bilancio.”