Calcio, Multedo. Bazzigalupi soddisfatto ma ammonisce i suoi: “Dobbiamo fare gol”

Genova. Andare via da Savona con i tre punti sarebbe stato il massimo per il Multedo, soprattutto dopo una gara che sembrava essere in controllo dalla rete del vantaggio. Tuttavia è arrivata la marcatura di Riccardo Quintavalle a far sfumare l’obiettivo di giornata.

Mister Alex Bazzigalupi ha analizzato la partita con un po’ di rammarico, sottolineando l’importanza del lavoro settimanale per essere più cinici sotto porta. Inoltre l’appello a far sì che il Savona, sua ex società dove ha allenato nelle giovanili, possa tornare a giocare nel proprio stadio. A fine partita, a testimonianza di questa vicinanza, c’è stato il suo saluto alla tifoseria biancoblù.