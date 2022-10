Calcio: l’arenzanese Fabio Fossati non è più l’allenatore del Derthona

Genova. La prima panchina a saltare nel girone “A” del campionato interregionale calcistico di Serie D è quella di Fabio Fossati del Derthona (squadra piemontese di Tortona, provincia di Alessandria).

L’allenatore, originario di Arenzano, è stato sollevato dall’incarico dopo l’ultima sconfitta casalinga per 0 a 3 patita ieri pomeriggio contro il lanciato Sestri Levante, attualmente primo in classifica nel campionato che vede, tra le compagini genovesi, anche il Ligorna e le formazioni di Sanremese, Vado e Fezzanese tra le altre liguri.

Proprio con i corsari rossoblù Fossati nella passata annata ottenne un lusinghiero settimo posto finale in classifica, dopo essere subentrato alla fine del girone d’andata in una situazione non ottimistica, con la squadra relegata nei bassifondi della graduatoria e a rischio retrocessione.

Fossati in passato ha allenato anche l‘Arenzano (col quale arrivò per la prima volta in Serie D) , il Vado e soprattutto l’Albissola, con cui raggiunse il calcio professionistico.