Calcio: Alberto Ruvo è il nuovo allenatore della Lavagnese

Lavagna. La Lavagnese calcio corre ai ripari. Dopo aver comunicato in mattinata l’intenzione di terminare il proprio rapporto con Vincenzo Cammaroto, in serata il club bianconero ha ufficializzato l’accordo col nuovo tecnico, Alberto Ruvo.

Ruvo, 52 anni, un passato da giocatore nelle file della Virtus Entella, ha allenato in Liguria la Fezzanese e il Sestri Levante, formazioni con cui ha ottenuto la promozione in Serie D.

La Lavagnese, retrocessa in Eccellenza dopo quasi vent’anni di militanza nel campionato interregionale, già in estate non aveva nascosto l‘ambizione di provare a ritornare subito nel massimo torneo calcistico riservato ai dilettanti.

Un avvio di stagione tuttavia al di sotto delle attese, rappresentato da 9 punti in sette gare (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte) e un ritardo già marcato di 12 lunghezze dall’Albenga capolista – quadra che la Lavagnese affronterà domenica prossima – hanno indotto i dirigenti dei levantini al cambio di panchina.