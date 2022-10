Busalla, corpo senza vita di un uomo trovato in un pozzo: indagini del carabinieri

Aggiornamento ore 15. Si fa strada l’ipotesi del suicidio per la morte dell’uomo di 72 anni trovato sul fondo di un pozzo in un terreno privato a Busalla.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina da parte del proprietario dell’area, e del pozzo stesso, il cui cancello di accesso era stato forzato con un tronchese.

Il deceduto, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, avrebbe sofferto di crisi depressive. A non far escludere, inizialmente, la pista dell’omicidio era stato il fatto che il corpo sembrava avere i piedi legati ma quello che si era attorcigliato attorno alle gambe era in realtà del filo spinato a protezione del pozzo.

Busalla. Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina all’interno di un pozzo nel Comune di Busalla, in Valle Scrivia.

Il cadavere, che appartiene a un 70enne, è stato trovato poco prima delle 11 da un contadino proprietario del terreno che, andando a rifornirsi di acqua, ha notato il corpo.

Sul posto, raggiungibile solo a piedi da via Della Libertà, sono arrivati i carabinieri della locale stazione, oltre all’automedica del 118 e ai vigili del fuoco, chiamati a recuperare il cadavere.

Le indagini sono tese a capire se la morte del 70enne sia stata dovuta a un malore, un incidente oppure sia stata provocata da qualcuno.

Non si esclude anche il gesto estremo visto che, stando alle prime testimonianze raccolte dai militari, l’uomo soffriva di crisi depressive.

L’area dove si trova il pozzo è privata così come il pozzo stesso che era sprangato ma il cui ingresso è stato forzato.