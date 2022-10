Bus, la linea 663 cambia: variazioni temporanee di percorso da mercoledì 2 novembre

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Ferri, da mercoledì 2 novembre fino a cessate esigenze, tutte le notti dei giorni feriali (esclusi quindi i sabati, le domeniche e i festivi) la linea 663 modificherà il percorso con le seguenti modalità.

Partenze da via Avio delle ore 22.05 e delle ore 23.30 in direzione Pontedecimo: i bus, giunti alla rotatoria di via Ferri proseguiranno per via al ponte Polcevera, via Perlasca, via Polonio, dove riprenderanno regolare percorso.

Partenze da via Gallino delle ore 23.00 e delle ore 00.20 in direzione Sampierdarena: i bus, giunti alla rotatoria di via Rocca dei Corvi, anziché proseguire per via Ferri, transiteranno per via 30 Giugno 1960, via Perini, dove riprenderanno regolare percorso.