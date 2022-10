Buon avvio per il Park Tennis Genova in A1 Maschile: 4-2 allo Sporting Sassuolo

Genova. Il Park Tennis Genova conquista i primi tre punti nel campionato a squadre di serie A1 Maschile. Nell’esordio interno, sui campi di via Zara alla presenza di un pubblico numeroso, la squadra di capitan Tommaso Sanna sconfigge lo Sporting Club Sassuolo con il punteggio di 4-2. I punti gialloblù sono firmati da Coppejans, Sorrentino e Mager nei singolari e dal doppio Giannessi-Sorrentino.

Tutto facile nel singolare per Kimmer Coppejans. Il ventottenne belga porta rapidamente a termine la sfida contro Federico Marchetti in un’ora e 13 minuti con il punteggio di 6/3 6/1. Più sofferta l’affermazione del compagno di squadra Luigi Sorrentino che va sotto 5/7 contro Federico Bondioli ma poi si riscatta con la vittoria dei successivi 2 set con il punteggio di 6/3 6/4 al termine di 2 ore e 12 minuti di gioco. Il punto del 3-0 lo mette a segno Gianluca Mager. Dopo aver fatto suo il primo set (6/3), il sanremese suda le proverbiali sette camicie per regolare Enrico Dalla Valle al tie break 7/6 (7/3). Sassuolo accorcia e trova il 3/1 grazie a Mattia Ricci.

Dura oltre due ore la sfida con Alessandro Ceppellini, fresco laureato in Odontoiatria. Il gialloblù va avanti in scioltezza con il 6/1 maturato nel primo set ma poi subisce il ritorno del neroverde, capace di imporsi 6/3 5/7.

Il Park chiude il conto nei doppi. Alessandro Giannessi, indisposto in mattinata per il singolare, stringe i denti e scende in campo al fianco di Sorrentino ed è proprio con il servizio di Sorrentino, al decimo gioco, che i due gialloblù riescono a portare a casa il primo set (6/4) caratterizzato da grande equilibrio. Subito break al primo gioco del secondo set, ma Dalla Valle e Tramontin gli rendono la cortesia nel quarto. Gialloblù caparbi nel rispondere al quinto portandosi sul 3-2. Gli emiliani riacciuffano la parità al decimo gioco strappando il servizio al Park. Si va poi al tie break e qui Giannessi e Sorrentino vanno incontro a un black out (1-7) dal quale si riprendono immediatamente firmando il terzo e decisivo set (supertie break ai 10) con il punteggio di 10-5. E’ il punto decisivo della vittoria.

Ceppellini e Coppejans lottano strenuamente nel primo e nel secondo set ma, sempre al tie break, devono arrendersi a Mazzoli e Bondioli. Domenica prossima la difficile sfida in casa del Vela Club Messina, capace di vincere in casa di Prato con il punteggio di 5-1.

“Una vittoria veramente sofferta, la squadra è molto competitiva ma abbiamo dovuto ritoccare la formazione perché Alessandro Giannessi è stato male durante il riscaldamento – afferma il capitano Tommaso Sanna – I doppi, con punto decisivo e supertiebreak, sono un terno al lotto. Giannessi e Sorrentino ce l’hanno fatta e hanno reagito bene alla perdita del secondo set: sono partiti bene nel supertiebreak e hanno così firmato il punto della vittoria. Grazie ai nostri soci per il caloroso sostegno: abbiamo un grande pubblico, rimasto qui sino alle 18 per darci forza. Domenica prossima affronteremo la squadra più ostica del girone: Messina ha giocatori molti forti ma noi cercheremo di portare a casa il risultato”.

In A2 Femminile sconfitta contro Bologna

Le ragazze del Park Tennis Club hanno esordito sui campi di Via Zara nel Girone 1. Sfida equilibrata e difficile contro il CT Bologna. Senza Magali Kempen e Anita Bertoloni, Giorgia Buchanan ha “recuperato” Cristiana Ferrando e schierato Costanza Traversi e la giovane Lucrezia Musetti. Gara difficile per la Traversi, superata dalla forte Zucchini in due set (6/0 6/2). Stoica la Ferrando che è rientrata da un lungo infortunio e ha superati dopo una lunga battaglia la Urgesi in tre set (7/6 4/6 6/2). Gara in salita per la Musetti contro la più esperta Ruggeri che ha vinto in due set (6/1 6/2). Il doppio ha visto sfidarsi Ferrando-Musetti contro Zucchini-Urgesi.

Equilibrio nel primo set fino al 4-4 poi Bologna piazza la zampata (6/4) e nel secondo parziale la Ferrando accusa la fatica e le ospiti si impongono 6/1. Buona comunque la prova della Musetti che dimostra di poter giocare a questo livello pur giovanissima. Le gialloblu cadono 1-3 contro una ottima squadra. Adesso la testa è già rivolta a domenica 30 ottobre quando a Genova arriverà il CUS Catania.