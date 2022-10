Bucci prorogato commissario, si avvicina la data dell’udienza sull’ineggibilità: i possibili scenari

Genova. E’ un intrico non semplice e che, se non fosse per le ripercussioni effettive, appassionerebbe solo i cultori della materia, ma la vicenda della presunta ineleggibilità di Marco Bucci, al centro di un ricorso su cui il tribunale civile si esprimerà il 15 novembre, potrebbe portare la città a restare senza primo cittadino in una fase estremamente delicata tra grandi opere, piani Pnrr, crisi economica e rilancio d’immagine.

Il ricorso presentato all’inizio di settembre da 21 cittadini genovesi tra cui l’ex procuratore generale della Corte dei conti Ermete Bogetti, l’ex rettore dell’Università di Genova Paolo Comanducci e l’ex presidente del tribunale cittadino Claudio Viazzi, rappresentati dall’avvocato Luigi Montarsolo, sostiene che sulla base del articolo 60 del Tuel il sindaco Bucci non poteva essere rieletto in quanto anche commissario straordinario per la ricostruzione dopo il crollo di ponte Morandi.

Secondo i ricorrenti Marco Bucci, nominato come persona e non nel suo ruolo di sindaco, avrebbe dovuto dimettersi da commissario, incarico per cui peraltro è stato riconfermato con un decreto firmato da Draghi il 15 settembre (ma non ancora annotato), oltre due settimane prima della scadenza del 4 ottobre per evitare che la struttura commissariale restasse acefala in attesa della composizione del nuovo governo.

La questione dell’ineleggibilità era emersa già durante la campagna elettorale per le comunali ma Bucci stesso aveva sempre ribadito che non c’era alcun problema. La sua spiegazione è sempre stata legata al fatto che le norme che in passato avevano sancito l’ineleggibilità dei commissari riguardavano commissari prefettizi e non commissari a commissari straordinari. Tesi ribadita dall’ormai ex segretario generale del Comune Pasquale Criscuolo durante la seduta di consiglio del 5 luglio, quella di convalida degli eletti.

Un altro elemento a supporto del team legale del sindaco è una sentenza della Cassazione del 2008 che smentiva l’ineleggibilità dell’allora presidente della Regione Molise il quale era anche commissario per alcuni eventi calamitosi.

Nei corridoi di palazzo Tursi, però, sembra che le certezze, negli ultimi giorni, abbiano iniziato a vacillare e lo stesso Bucci, abituato ai piani B, da sindaco e da commissario, non si vorrebbe trovare impreparato all’eventualità che i giudici gli dessero torto.

Gli scenari possibili sono diversi. Il tribunale civile potrebbe confermare la validità dell’elezione di Bucci: in quel caso il sindaco continua a fare anche il commissario, incarico per cui, da febbraio 2022, non percepisce più emolumenti. Il tribunale civile potrebbe dichiarare l’ineleggibilità ma Bucci potrebbe fare ricorso in appello e quindi congelare la sentenza in attesa di definire una diversa strategia. Potrebbero passare mesi solo che per un nuovo round.

Se il tribunale civile dichiarasse l’ineleggibilità di Bucci e non venisse fatto appello, o se comunque la sentenza diventasse definitiva in cassazione, il sindaco andrebbe a decadere e i poteri passerebbero al vicesindaco, Pietro Piciocchi, fino alle elezioni che potrebbero tenersi già a giugno. In quel caso Bucci si ricandiderebbe, dimettendosi da commissario, ma comunque convinto di trovare un elettorato ancora “dalla sua parte”.

Se invece, per qualche ragione anche esterna alla vicenda Bucci dovesse dimettersi arriverebbe un commissario, fino a nuove elezioni. Secondo altri pareri, invece, il commissariamento scatterebbe anche con la sola sentenza.

Che il centrodestra fosse in fibrillazione per la vicenda lo ricorda l’ex capogruppo del Pd Alessandro Terrile: “A gennaio, nella discussione alla Camera del Decreto mille proroghe, Edoardo Rixi, Flavio Di Muro e altri deputati della Lega hanno presentato l’emendamento n.13.17 che proponeva di rimuovere l’ineleggibilità dei commissari prevista dall’art. 60 del TUEL. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile, per cui la norma è rimasta la stessa. Ma il tentativo di riforma dimostra inequivocabilmente l’ineleggibilità di Bucci”.