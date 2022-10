Bookcrossing, il vivaio di via Borzoli inaugura la ‘Casetta dei libri’: “Un sogno che si realizza”

Genova. Prendi un libro, lascia un libro. Gratuitamente. Prende il via il servizio di bookcrossing nel vivaio Sempreverde, in via Borzoli, tra Sestri Ponente e Genova Aeroporto.

“Amiamo molto le piante, ma abbiamo anche una grande passione per i libri. Per questo, con grande piacere, comunichiamo che il nostro vivaio è diventato una zona ufficiale di bookcrossing” ad annunciarlo sulla propria pagina Facebook il titolare Giulio Zampieri.

E prosegue: “D’ora in poi troverete in vivaio le nostre “Casette dei libri” con libri gratis a vostra disposizione!

Ogni libro ha un’etichetta con un codice identificativo, che permetterà a chiunque di seguirne i viaggi in giro per il mondo! Come fare? Occorre inserire il codice sul sito www.bookcrossing.com e scoprire dove è stato accolto il libro prima di capitare nelle nostre mani”.

Poi spiega ancora: “Ciò che è importante è far circolare la cultura. Dopo aver letto il libro, quindi, sarebbe bello rilasciarlo nuovamente libero nelle nostre “Casette dei libri” o in una qualsiasi altra zona BookCrossing”.

“L’idea di portare i libri tra i fiori – conclude il titolare – era un piccolo grande sogno. Da tempo avevamo in mente questo progetto e oggi finalmente l’abbiamo realizzato. Avere un libro tra le mani è cosa più bella ed emozionante che ci sia, soprattutto per degli appassionati come noi”.

Piattaforma Bookcrossing

Sulla piattaforma, il bookcrossing viene presentato come “la biblioteca del mondo. Un social network brillante. La celebrazione della letteratura e un posto dove i libri acquistano una nuova vita. Il BookCrossing è l’atto di donare un’identità univoca a un libro, perché il libro viene passato da lettore a lettore e può essere controllato quindi può connettere i lettori. Ci sono attualmente 1.954.760 BookCrosser e 13.982.506 libri che viaggiano in 132 paesi. La nostra comunità sta cambiando il mondo e toccando vite un libro alla volta”.