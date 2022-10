Genova. Strade deserte, serrande chiuse, sporcizia e degrado, delinquenza. Ma soprattutto paura e preoccupazione a uscire di casa la sera lungo le vie principali, via Jori e via Canepari.

Sono queste le principali criticità di Certosa, Valpolcevera, messe in luce da residenti e commercianti della zona, e il contesto nel quale oggi gli stessi commercianti raccontano le difficoltà ad andare avanti, sia dal punto di vista sociale sia economico legato all’esponenziale aumento del costo delle bollette e della vita in un momento già di per sé complicato dai disagi legati al crollo del Ponte Morandi, 2018, e ai due anni di Covid.

“Da luglio pago quasi il doppio le bollette della luce, sono passato da 300 a 650 euro al mese – racconta Daniele Pazzano, titolare del parrucchiere “Idee per la testa” di via Canepari – mentre i prezzi dei nostri servizi sono, da 13 anni, sempre gli stessi, anzi, alcuni li ho anche abbassati perché, con tutta la concorrenza che c’è nella zona, temo di perdere qualche cliente”.

Anche Maria Anna Correnti, titolare da oltre 40 anni di un esercizio commerciale in via Canepari, il fioraio “Agrifoglio“, racconta con angoscia il momento in cui arrivano le bollette da pagare:

“In così tanti anni di lavoro, non mi era mai capitato di vivere un periodo così difficile. Tra giugno e luglio mi sono ritrovata a dover pagare intorno a 8mila euro di bollette. Assurdo. Inevitabilmente ho dovuto aumentare, seppur di poco, i prezzi dei prodotti. Se andiamo avanti così proprio non lo so cosa faremo”.

Spostandosi da via Canepari e dirigendosi verso via Jori, altra via di Certosa caratterizzata per la presenza di negozi e botteghe, spicca il bar caffetteria di Denis Gibaldi, il “Caffè L’incontro”.

Denis ha 44 anni, da 20 gestisce il locale, e dice, se si avanti così tra due mesi rischia di chiudere definitivamente.

“Ho licenziato già tre dipendenti. Siamo rimasti in due ora. Ho tolto la televisione dal locale, disdetto abbonamenti a Sky e alle Siae per cercare di risparmiare. Ho dovuto poi aumentare leggermente il prezzo del caffè e delle brioche. Non so proprio come fare. Dopo 20 anni di lavoro, in cui sono sempre stato bene, questo è il momento più difficile. Dalla caduta del Ponte Morandi in poi non mi sono più ripreso. Al momento ho quasi 30/40mila euro di debiti da pagare. In più ci sono tutte le altre spese del locale e di casa – e conclude – se potessi me ne andrei“.

Poco distante dalla caffetteria di Denis c’è il negozio di abbigliamento “Boutique Beccaris” di Brigitte Freire, 30 anni, originaria dell’Ecuador, da 22 in Italia.

“Quando la mia famiglia ed io siamo arrivati a Certosa, oltre 20 anni fa, Certosa era bella. Ora è cambiata molto e in peggio. Mancano i controlli da parte delle forze dell’ordine e le vie sono molto sporche. Troppi ingombranti vengono abbandonati ai lati delle strade” racconta.

E prosegue: “Ma non ci sono solo questi problemi. Abbiamo le bollette a cui pensare. Mi è arrivata da pagare oltre 400 euro di bolletta della luce. Ed è arrivata in un momento in cui i clienti non sono per niente numerosi. Come faremo mio marito ed io, con due bambini?”

Scendendo sempre lungo via Jori si incontra il negozio di frutta e verdura di Valeria Iachini, 30 anni anche lei, che prima di sfogarsi sull’alto costo della vita sottolinea che alla sera, quando deve chiudere il negozio, deve chiamare sempre suo padre, e se non c’è lui non si sente sicura perché la delinquenza per le strade è alta.

“Una sera ho dovuto chiamare la polizia perché alcuni ragazzi si picchiavano proprio davanti al mio negozio. Mi sono spaventata e da quel momento in poi mio padre mi raggiunge sempre all’orario di chiusura”.

E conclude: “Le bollette? Stendiamo un velo pietoso. Sono aumentate più del doppio e di conseguenza ho dovuto aumentare anche i prezzi dei prodotti”.

Muda, 60 anni, di origini tunisine, titolare del panificio “Sapore di Pane” di via Jori, invece non ha aumentato i prezzi di pane e focaccia ma le bollette di luce e gas – sottolinea – sono raddoppiate e salite alle stelle. Ogni mese ci arriva da pagare oltre 3mila euro.