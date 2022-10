Biossido di azoto, Genova tra le città più inquinate d’Italia: solo Milano ha un’aria peggiore

Genova. Allarme smog a Genova: i valori di biossido d’azoto registrati sono superiori più del triplo rispetto al valore suggerito dall’Organizzazione mondiale della sanità, facendo del capoluogo ligure una delle capitali italiane dell’inquinamento. È quanto emerge in sintesi dal dossier Mal’aria 2022 edizione autunnale. Verso città mobilità emissioni zero realizzato da Legambiente che, nell’ambito della campagna Clean Cities, fa il punto, da inizio anno ai primi di ottobre 2022, sulla qualità dell’aria di 13 città italiane al centro della campagna, mettendo a fuoco anche il tema delle politiche sulle mobilità urbana.

Sul fronte del biossido d’azoto Genova supera il valore di soglia del 253%. Peggio di noi solo Milano, che raggiunge il 257% di sforamento. Situazione definita “da codice rosso” da parte di Legambiente. Nel report non sono disponibili i dati relativi alle polveri sottili (PM2,5 e PM10). A livello nazionale la situazione è comunque critica: nessuna città infatti rispetta al momento i valori suggeriti dall’Oms per la tutela della salute.

Le principali fonti di produzione del biossido di azoto sono traffico veicolare, combustioni ad alta temperatura, impianti termici e centrali termoelettriche. Come riporta Arpal, “nel caso del traffico autoveicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando iveicoli sono a regime di marcia sostenuta e in fase di accelerazione”. Secondo il ministero della Salute “può provocare irritazione oculare, nasale o a carico della gola e tosse. Alterazioni della funzionalità respiratoria si possono verificare in soggetti sensibili, quali bambini, persone asmatiche o affette da bronchite cronica”.

Il report offre poi un focus sul trasporto rapido di massa nelle principali città italiane, una delle più importanti strategie per combattere l’inquinamento. A Genova l’offerta viene definita “buona, grazie ad una, forse un po’ lenta e vecchia, offerta ferroviaria costiera: le tante stazioni potrebbero trasformarsi in hub locali di mobilità sostenibile, connettersi maggiormente non solo con il Tpl (bus, filobus), ma anche con i nuovi servizi in condivisione L’unica linea metropolitana leggera è stata un piacevole novità: quando un rilancio?”, si chiede Legambiente.

Nella città della Lanterna si contano 21 stazioni ferroviarie, 114 corse giornaliere di treni urbani, 8 stazioni della metropolitana servite da 25 convogli. Il documento ricorda che le Ztl sono otto, di cui la più estesa, il centro storico, non arriva a 2 chilometri quadrati. L’area con limitazioni di accesso a veicoli inquinanti riguarda la zona centrale (circa 4 chilometri quadrati) per i veicoli a benzina di categoria inferiore o uguale a Euro 1 e diesel inferiore o uguale a Euro 3, i ciclomotori e motocicli di categoria inferiore a Euro 1. Definita “interessante” la progressione delle limitazioni preannunciate per i prossimi anni: dall’ottobre 2024 le limitazioni si estenderanno ai diesel Euro 4.

Per ridurre le emissioni inquinanti o climalteranti, Legambiente propone i seguenti strumenti: