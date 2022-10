Biancato e Galleri rispondono a Parodi, l’Arenzano vince (2-1) in casa della Genova Calcio

Genova. L’Arenzano, sotto di una rete con la Genova Calcio (Parodi, su rigore al 25°) rimonta la squadra di mister Beppe Maisano, grazie alle reti di Biancato (al 70°) e Galleri (al 75°).

Continua l’ottimo campionato dei ragazzi di mister Alberto Corradi, quarti in classifica ed autori di un campionato, al momento sopra le righe.

La Genova Calcio esce con l’onore delle armi da questo confronto, che ha messo in evidenza la potenzialità di poter disputare un campionato di alta classifica.

Mixed Zone: le dichiarazioni dei protagonisti

“E’ stata una bella partita, giocata a viso aperto – afferma mister Corradi – siamo stati premiati per il coraggio di provare a giocare sempre e comunque. La Genova Calcio ha avuto la possibilità di chiudere la gara, ma non c’è riuscita.

Abbiamo dimostrato di giocarsela alla pari con tutti, in settimana abbiamo lavorato bene, oggi abbiamo dimostrato di essere tosti e determinati e che il lavoro paga.

Questi sono punti importanti per il nostro traguardo, che è la salvezza.

Matteo Biancato è stato determinante al pari di tutti coloro che sono entrati, come ad esempio Jacopo Ghigliazza, che si è fatto trovare pronto. Lui è un allenatore dentro, ed è fondamentale in campo e fuori per la nostra squadra”.

“Abbiamo disputato una buona partita – dichiara Max Bruzzone – purtroppo ci siamo divorati la possibilità di chiuder ea nostro favore la gara, l’Arenzano è stata brava a ribaltare la situazione.

Il pareggio era il risultato più giusto, bisogna prendere spunto da questa partita per andare avanti in maniera ottimale, anche se oggi la squadra è stata all’altezza”

“Chi entra a gara in corso deve essere decisivo – sottolinea Matteo Biancato – per permettere, come oggi, di cambiare l’andamento della partita, abbiamo giocato una grande partita, abbiamo dimostrato di poter essere all’altezza di questo campionato”.

“Il pallone con il quale ho segnato pesava molto – sorride Simone Galleri – ogni palla sporca, ogni ‘tap in’ vanno sfruttati, per permettere alla squadra di mettere in cascina punti preziosi.

Stiamo dimostrando di essere migliorati rispetto allo scorso anno, il gruppo è unito ed esprimere un bel gioco, avanti così”