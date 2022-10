Basket: Next Step Rapallo corre in C Gold, debutto vincente per Aurora e Villaggio in D

Genova. Nel weekend sono cominciati ufficialmente i campionati di Serie A2 femminile, di Serie B in Toscana e di Serie D, quest’ultimo direttamente sotto l’egida del Comitato regionale ligure.

Doppia sconfitta per le due liguri impegnate nel Girone Sud di Serie A2. Cestistica Spezzina di Coach Corsolini (Templari 11, Castellani 9) viene superata in trasferta da Thunder Matelica di Coach Cutugno (Gonzalez 14, Gramaccioni) dopo esser stata sul +13 fino a sei minuti dalla fine. Da segnalare tra le marchigiane anche i sei punti di Alessia Cabrini, giocatrice ligure raggiungendo il +13 a sei minuti dalla fine. Finale-shock ad Ancona per l’Amatori Savona di Coach Dagliano (Pobozy 13, Paleari 12) contro Basket Girls Ancona (Albanelli 20, Mataloni 13). Sul +2 prima dell’ultimo tiro, le savonesi vengono superate all’ultimo istante dalla tripla di Maroglio, valida per il definitivo +1.

Tris di vittorie per le tre liguri di Serie C Gold e di Serie B femminile. Continua la marcia della Next Step Rapallo di Coach Bruno (Delibasic 22, Maksimovic 15), capaci di espugnare il campo della Pallacanestro Chivasso di Coach Pomelari (Ferro 23, Pepino 15), facendo così due vittorie in due partite. Si sblocca in campionato la Tarros La Spezia di Coach Scocchera (Vignali 23, Ramirez 20), vincente al PalaSprint contro la Mens Sana Academy di Coach Binella (Buca 18, Menconi 14). Infine buona la prima per Academy La Spezia di Coach Bonanni (Bertucci 13, Morselli 11), capace di espugnare di misura il campo della PF Prato di Coach Pavi Degl’Innocenti (Vannucchi 19, Ponzecchi 18).

Quattro squadre attualmente a punteggio pieno in Serie C Silver: trattasi della Pallacanestro Sestri di Coach Guida, del Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello, del CUS Genova Basket di Coach Pansolin e del Cogoleto Basket di Coach Robello. Seagulls (Pintus 28, Cavallaro 16) capaci di avere la meglio sull’Auxilium Basket (Castello 16, Ferrando 15) all’esordio casalingo alla Tea Benedetti. Sammargheritesi (Mensah 22, Matthews 15) vincenti in una sfida combattutissima andata in scena al PalaSport di Santa Margherita Ligure contro il My Basket di Michele Innocenti (Pesce 23, Zito 19), all’esordio sulla panchina biancoblù e all’esordio stagionale visto il turno di riposo durante lo scorso weekend.

Vittoria anche per i nuovi Sgrunters (Pelegi Scalfi 15, Bruzzone C. 12), vittoriosi in trasferta in Via Allende contro la Virtus Genova di Coach Caorsi (Mozzi 11, Camperi 10). Allo stesso modo proseguono in maniera netta anche gli Universitari (Vallefuoco 15, Pasqualetto 14), capaci di fare loro i due punti all’esordio casalingo del PalaCUS contro Basket Loano (Bussone 15, Berra 13). Infine, la Pallacanestro Vado (Vujic 17, Giannone 13) di Coach Saltarelli si impone al Geodetico contro il Basket Pegli di Coach Conforti (Zaio M. 14, Mozzone E. 13, Conforti 13), conquistando così la prima vittoria in campionato. Riposava l’Ardita Juventus di Coach Chiesa.

Cominciato ufficialmente anche il campionato di Serie D. La vittoria più rotonda è stata quella dell’Aurora Chiavari di Coach Marenco (Enoyoze 20, Folli 16), capace di espugnare il campo della Gino Landini. Successo all’esordio anche per New Basket ABC Ponente di Coach Accinelli (Robaldo 12, Arienti 11), vincente al PalaIsnart contro BC Ospedaletti di Coach Lupi (Colombo 22, Paganini 7). Molto combattuta la sfida della Palestra Mercato dei Fiori, in cui il Villaggio Sport Pallacanestro di Coach Annigoni (Magagnotti 30, Toschi 17), di ritorno sulla panchina cogornese, riesce ad avere la meglio del BVC Sanremo di Coach Deda (Deda 32, De Febis 16) dopo un tempo supplementare. Infine successo per Basket Follo di Coach Toffi (Adamo 15, Oddone 13) in trasferta alla Scolastica di Casarza Ligure contro la nuova Valpetronio Basket (Calzolari 18, Diakite 16).