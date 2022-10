Basket, il Cus Genova regola il Cogoleto e rimane in vetta insieme a Sestri

Genova. Quattro su quattro per il CUS Basket in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Pansolin capaci di regolare il Cogoleto Basket al PalaCUS e di mantenere così la prima posizione in coabitazione con la Pallacanestro Sestri.

Sfida equilibrata nel primo tempo, chiuso sul 30-30. Nel secondo tempo Dufour e compagni fanno registrare un parziale di 22-13 che risulterà decisivo. Nell’ultima frazione i biancorossi amministrano così il vantaggio e portano a casa due punti che permettono loro di mantenere l’imbattibilità in campionato.

Questo il commento di Francesco Ricci, giovane cestista biancorosso per la prima volta partito in quintetto: “Sono molto contento della partita che abbiamo giocato. Dopo aver chiuso i primi due quarti in parità siamo riusciti a creare un buon distacco che ci ha permesso di controllare la partita fino ai secondi finali. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare per mantenere questo andamento”.

