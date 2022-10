Basket, due rinforzi per Sestri: arrivano Alessio Pittaluga e Gabriele Grosso

Genova. Con la Serie C Silver giunta alla quarta giornata la Pallacanestro Sestri puntella il roster con due firme di livello. Ai ragazzi diretti da Coach Guida si aggiungono infatti Alessio Pittaluga e Gabriele Grosso.

Classe ’98, Pittaluga è cresciuto tra Meeting Club Genova e Basket Pegli prima di mettersi in mostra al Trofeo delle Regioni del 2013, tra i protagonisti insieme al pari età Tommaso Oxilia. Da lì in poi esperienza prima a Montegranaro e poi, di rientro in Liguria.

Gabriele Grosso, classe ’93, è stato invece uno dei protagonisti della scalata del MY Basket Genova dalla Promozione alla Serie C Silver, oltre che essere un atleta molto attivo nell’organizzazione di eventi cestistici sul territorio di Genova e provincia.

“Siamo contenti di aver inserito Alessio nel gruppo andando ad aumentare la profondità del roster, cosa che purtroppo per una serie di circostanze era venuta un po’ a mancare nella fase di preparazione del campionato – commenta Davide Mariotti, Presidente della Pallacanestro Sestri – Ci siamo assicurati che il ragazzo venisse con le giuste motivazioni. Parliamo di un atleta sicuramente molto interessante viste le precedenti esperienze”.

Su Grosso Mariotti dichiara: “Tutti conoscono Gabriele. Oltre che un ottimo giocatore, è una persona che tutti vorrebbero come compagno di squadra in quanto elemento in grado di trascinare positivamente la squadra indipendentemente dai minuti in campo”.