Genova. Era già monitorata perchè pericolante, ma dopo i ripetuti terremoti di queste settimane la situazione è precipitata rapidamente portando alla chiusura della struttura e alla programmazione dell’abbattimento dell’intera ala ovest.

Questo è quanto succede in queste ore al cimitero di Bargagli, danneggiato in maniera irreversibile dalle ripetute scosse registrate in queste settimane, e per il quale il comune ha preso la drastica decisione di organizzare l’evacuazione di tutta una sua ala dalle salme presenti per poi procedere con la demolizione della struttura.

L’annuncio arriva direttamente dall’amministrazione civica del piccolo comune dell’alta Val Bisagno, che ha chiesto ai tutti i cittadini che hanno parenti sepolti in quella parte del campo santo di presentarsi presso gli uffici dedicati entro il 30 novembre per organizzare il trasferimento delle salme “Per la tutela dell’incolumità pubblica e della pietà dei defunti”.

Le immagini postate sui social da parte del Comune di Bargagli non lasciano dubbi: crepe larghe diversi centimetri, profonde venature e pavimenti sconnessi sono il lascito delle forti scosse registrate in queste settimane, tra cui la principale, quella avvenuta nel primo pomeriggio del 22 settembre scorso, di fatto la più forte degli ultimi secoli per la zona.