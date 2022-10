Bar usato come deposito per lo spaccio: licenza sospesa per 5 giorni al Caffè del Porto

Genova. All’esito di un procedimento da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Genova ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, la sospensione per 5 giorni dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande intestata alla titolare del “Caffè del Porto’” sito a Genova, in Via delle Fontane 36 Rosso.

Secondo quanto ricostruito dal commissariato di Pré il locale era utilizzato come “deposito” per il traffico di stupefacenti.

I poliziotti del commissariato durante un’operazione di polizia giudiziaria, hanno rinvenuto decine di grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo, nascoste in diversi punti del locale, già suddivise in dosi e pronte per vendita: quasi 60 grammi di cannabis, 7,56 grammi di oppiacei e poco più di 5 grammi di cocaina