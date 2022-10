Aveva rubato 100 metri di cavi elettrici nella stazione di Voltri: 30enne trovato e arrestato

Genova. La polizia ferroviaria ha individuato e arrestato l’autore del furto di circa 100 metri di rame ferroviario rubati in prossimità della stazione di Genova Voltri la notte del 4 ottobre.

L’episodio aveva causato forti rallentamenti della circolazione ferroviaria nella tratta Genova – Ventimiglia impegnando i tecnici delle ferrovie, per gran parte della mattinata, nei lavori di ripristino dei circuiti elettrici dei binari.

Si tratta di un cittadino italiano di 30 anni, senza fissa dimora. Nelle ricerche dell’uomo ha collaborato anche il Commissariato di Genova San Fruttuoso che ha applicato la custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova in sostituzione dell’obbligo di firma, disposto in precedenza proprio per fatti analoghi.