Auto vola sulla cancellata, incidente nella notte in via Lungobisagno Istria

Genova. Incidente stradale nella notte in Val Bisagno. Un’auto, uscita di strada, è finita per una dinamica tutta da chiarire “sopra” la cancellata di fronte ad alcuni capannoni in lungobisagno Istria.

Il fatto è accaduto intorno a mezzanotte nei pressi del negozio Arcaplanet. La cosa particolare, hanno raccontato i vigili del fuoco, è che l’auto era come traslata, non ribaltata, sopra il cancello.

I pompieri sono dovuti intervenire con un’autogru per rimuovere il veicolo.

Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico e per i necessari rilievi.

Non ci sono stati feriti ma solo danni all’auto e alla cancellata.