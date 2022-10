Aumentano i contagi, l’ospedale Galliera torna a essere “hub covid”: proteste della Uil

Genova. Con oltre 260 pazienti covid negli ospedali della Liguria Alisa, la Regione e il sistema delle strutture ospedaliere si sono trovati a dover attuare nuovamente il piano “preparedness” che prevede il graduale aumento dei posti letto dedicati alle persone contagiate.

Nell’ambito del piano l’hub covid è stato individuato, ancora una volta, nell’ospedale Galliera. Una misura che ha sollevato le critiche dei sindacati della funzione pubblica della Uil: “Nell’ospedale saranno ricoverati la maggior parte dei pazienti Covid, e questo malgrado sia il meno indicato architettonicamente a contenere i contagi e per le già note carenze d’organico”, scrivono Marco Deidda, segretario aziendale Uil Fpl EO.Ospedali Galliera, e Marco Vannucci, segretario generale Uil Fpl Genova.

“Insomma, sempre lo stesso cliché che non farebbe neanche più notizia ma c’è ancora uno stato di agitazione in corso aperto da Uil e Cgil – ricordano dal sindacato – proprio per la situazione legata alla carenza d’organico e ai fondi della contrattazione integrativa, nonché a maggiori spese dovute alla situazione epidemiologica e che ha visto i dipendenti Galliera maggiormente penalizzati rispetto alle altre realtà dell’area metropolitana”.

“Fino a oggi, è solo grazie alla professionalità e al continuo impegno profuso degli operatori, peraltro già stremati da 30 mesi di emergenza – proseguono dal sindacato – che si riescono a mantenere sufficienti livelli di assistenza, seppur con un aumento esponenziale di rischio professionale del personale sanitario. Se dovessero permanere queste condizioni e non ci sarà un immediato dietrofront di Regione Liguria, non sappiamo quanto gli operatori potranno ancora reggere”.

Il sindacato parla di una “fuga di professionisti”, che iniziano a considerare il Galliera “meno allettante” rispetto ad altre aziende sanitarie e ad altri ospedali. Esistono inoltre, prosegue la Funzione pubblica della Uil, problematiche relative al trattamento economico accessorio, come la produttività, per cui nelle tasche dei lavoratori del Galliera arrivano arrivano cifre di un decimo rispetto ai colleghi di altri ospedali.

“Se il presidente Giovanni Toti e il direttore generale di ALiSa Filippo Ansaldi e il nuovo assessore alla Sanità, Stefano Gratarola vogliono dare il colpo di grazia all’ospedale della Duchessa, vadano pure avanti così, ma è giusto che i Genovesi e i lavoratori lo sappiano”, concludono Deidda e Vannucci.