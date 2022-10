Assemblea di Ansaldo energia, un gruppo di lavoratori si volta di spalle durante l’intervento del delegato Uilm

Genova. A poche ore da quello che i delegati di Fiom e Fim hanno definito un “grande pareggio” inteso con un ottimo risultato dopo due giorni di sciopero culminato ieri con l’occupazione dell’aeroporto Cristoforo Colombo per circa 7 ore, in riferimento alla nota inviata da Cassa depositi e prestiti sulla ricapitalizzazione, l’assemblea di questa mattina convocata dall’rsu di Ansaldo energia per fare il punto sulla situazione ha da un lato confermato l’umore alto dei lavoratori, contenti del risultato ottenuto con la loro lotta.

“Un’assemblea molto partecipata con i lavoratori consapevoli di aver ottenuto un bel risultato anche se si tratta solo di un primo passo” riassume il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi.

Dall’altro conferma la polemica tra la Uilm, che non ha dichiarato lo sciopero e ha preso in questi giorni le distanze dagli altri sindacati, in particolare dalla Fiom chiedendo esplicitamente ai suoi iscritti di non partecipare allo sciopero indetto da Fiom e Fim.

Così di fatto non è stato o, almeno, alcune bandiere della Uilm si sono viste in entrambe le giornate e anche dentro l’aeroporto di Genova durante l’occupazione.

In ogni caso la posizione presa dalla Uilm durante queste giornate ha evidentemente lasciato il segno: così questa mattina quando a prendere la parola in assemblea è stato il delegato della Uilm un gruppo di lavoratori si è girato di spalle intonando il coro “Non ci avrete mai come volete voi”. Il delegato ha interrotto l’intervento ancora prima di cominciare. Il coordinatore dell’rsu (in quota Fiom) Federico Grondona nel suo intervento ha ribadito che tutti hanno il diritto di parlare in assemblea e ha però specificato che se un lavoratore non vuole sentire un intervento può allontanarsi dal piazzale. Così il delegato Uilm, temendo che molti lavoratori potessero prendere in parola il suggerimento di Grondona, ha rinunciato a intervenire e ha lasciato l’assemblea.

Dopo poco è arrivato un comunicato congiunto del segretario generale Uil Liguria Mario Ghini e del segretario della Uilm Antonio Apa a stigmatizzare l’accaduto: “Non è la prima volta che all’ Ansaldo accadono atti di intolleranza nei confronti dei nostri iscritti e dei nostri delegati ma abbiamo spalle larghe e tanta esperienza da trasferire – dicono – Tuttavia, non è possibile che tutte le volte che si palesa un contrasto rispetto alla strategia sindacale, i soliti noti si organizzino con ridicoli caroselli che hanno solo l’obiettivo di non fare chiarezza sulla vertenza”. Apa e Ghini invitano “i soliti noti alla nostra assemblea, dai noi potranno trovare una platea accogliente, laica e riformista in grado di ascoltare anche la loro opinione”.