“Assassino, ci ricordiamo di te”: no-vax contestano l’infettivologo Bassetti durante la presentazione del libro

Liguria. “Assassino, ci ricordiamo di te”. Sono queste le parole che un gruppo di no-vax ha rivolto all’infettivologo Matteo Bassetti questo pomeriggio all’interno del Casinò di Sanremo, dove il medico era ospite dei Martedì Letterari per presentare il suo ultimo libro “Il mondo è dei Microbi. La nostra battaglia contri i nemici invisibili“.

“Il professor Bassetti ci deve spiegare – dice tra le altre cose uno dei contestatori, Diego Costacurta – come mai durante la pandemia diceva che le cure preventive sono da evitarsi quando lui poi ha dichiarato che usava l’aspirina per curarsi”. I manifestanti si sono poi spostati all’interno della Casa da Gioco dove Bassetti stava rilasciando delle interviste e lì la contestazione si è fatta più dura, con il solo intervento delle forze dell’ordine ad impedire il contatto tra il gruppo ed il dottore. “Non è neanche il caso di rispondergli – sbotta il primario di malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genova – la risposta la danno loro” indicando il pubblico del teatro che lo accoglie con un applauso. Prima dell’intervento dei no-vax, Bassetti aveva spiegato come questo inverno, parlando di Covid, molto probabilmente si andrà verso una normalità che mancava da tempo.

Per quando riguarda il libro presentato, secondo quanto scritto nella prefazione, “alternando vicende autobiografiche e riflessioni con i numeri alla mano, Il mondo è dei microbi è una guida chiara e accessibile, capace di spiegare in forma semplice le complessità di una materia con cui tutti stiamo facendo i conti”.

“Sarò brutale: il Covid ce lo siamo, in parte, andati a cercare. Evitare una futura pandemia sta solo a noi, alla nostra volontà e al nostro senso di responsabilità”. Siamo ancora dentro la pandemia, eppure nuove e importanti sfide aspettano la scienza e la medicina in particolare. Il Covid-19 non è il nostro unico problema. In questi anni i batteri, i virus, i funghi, i protozoi, che fanno meno paura di un tumore o una gamba rotta, sono diventati sempre più potenti. Sono loro i veri padroni del mondo, ci precedono e a noi sopravvivono. Sono con noi anche dove pensiamo di essere al sicuro, perfino nei luoghi sterili. E siamo stati noi a renderli più pericolosi con le nostre abitudini” si legge ancora.

“Con un uso (o un abuso) sconsiderato degli antibiotici, anche solo per un banale mal di gola o qualche lineetta di temperatura. Questi farmaci, che hanno contribuito a portare l’aspettativa di vita media oltre gli ottanta anni, rischiano di non funzionare più. Come si può, allora, convivere con questi nemici invisibili? Quali rimedi o accortezze ci offre la medicina? Bisogna capire cosa fare, cambiare il presente per salvare il futuro, perché le nostre scelte condizioneranno in maniera irreversibile la vita delle prossime generazioni. Matteo Bassetti, volto notissimo in televisione, presenza rassicurante e competente (e sotto scorta per le minacce dei no vax), oltre che scienziato di fama internazionale, ci porta dentro la prossima emergenza sanitaria” conclude la prefazione.