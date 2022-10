Arte Risponde, in sette mesi 388 richieste al numero verde: si cercano nuovi tirocinanti

Genova. Sono state 388 le richieste arrivate al servizio Arte Risponde nei primi sette mesi di attività: di queste il 92,27% sono state definite e il restante 7,73% è in trattazione. Sono i dati resi noti oggi da Arte Genova. In particolare, 170 richieste hanno riguardato problemi di abusivismo (il 44%), 94 problemi di manutenzione (il 24%), 62 questioni di gestione (16%), 62 altri temi (16%).

Dal 27 settembre inquilini degli appartamenti pubblici di Arte possono usare il numero verde già attivo per le segnalazioni abusive (800282191) per altri problemi di vivibilità, ad esempio guasti agli impianti e necessità di assistenza. Per il progetto, avviato in via sperimentale, l’azienda ha assunto due giovani che si recano sul posto con due nuove auto per gestire le varie richieste senza che gli abitanti debbano recarsi necessariamente negli uffici.

Il progetto rientra nelle azioni riorganizzative e nei nuovi servizi che Arte Genova ha avviato a beneficio degli inquilini e della vivibilità dei quartieri. Queste iniziative hanno determinato una maggiore operatività sul territorio dei 5 uffici decentrati.

”Il periodo di operatività di Arte Risponde evidenzia come l’utenza abbia correttamente interpretato la volontà dell’azienda di confrontarsi realmente sui problemi di vivibilità dei quartieri e come la collaborazione reciproca sia proficua per una miglioramento della qualità di vita”, spiega l’amministratore unico Paolo Gallo.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, anche in considerazione di un ricambio generazionale che l’Azienda ha avviato negli ultimi anni, Arte Genova ha pubblicato sul proprio sito internet www.arte.ge.it un nuovo avviso per la selezione di tirocinanti con profilo amministrativo–gestionale e con capacità relazionali/comunicative da dedicare ad attività sul territorio e di relazione con il pubblico.

“Il riscontro positivo del numero verde Arte Risponde è avvallato anche dalla ricerca di ulteriori risorse umane dedicate, che l’azienda vuole inserire in organico inquadrate come tirocinanti. Oltre ad essere un servizio utile per l’utenza di Arte Genova, il numero verde ha anche un risvolto positivo nel coinvolgere nuove figure professionali”, commenta l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

Di seguito si riporta l’avviso selettivo pubblicato da Arte Genova

A.R.T.E. Genova seleziona candidati per attivare dei tirocini extracurriculari di profilo amministrativo

Profilo richiesto:

– collaboratori di profilo amministrativo

– gestionale addetti ad attività d’ufficio e di relazione con il pubblico da dedicare prevalentemente alle seguenti attività: attività d’ufficio di natura amministrativa; ricevimento dell’utenza con capacità relazionali e di comunicazione; presenza sul territorio.

Requisiti richiesti:

– diploma di scuola media superiore;

– possesso patente B;

– conoscenze informatiche (pacchetto Office, posta elettronica);

– cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero di un Paese Terzo non membro dell’UE rientrante nelle previsioni di cui all’art. 2 comma 3 del D.lgs. 286/1998;

– non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del tirocinio extracurriculare;

– godere dei diritti civili e politici;

– inesistenza di precedenti cessazioni dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare e/o di condanne penali e/o di decadenza da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi e/o viziati da invalidità insanabile. I candidati dovranno inviare la richiesta di partecipazione, corredata da curriculum vitae e da dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente compilata e sottoscritta, entro il 28/10/2022 al seguente indirizzo di posta elettronica inviocv@arte.ge.it indicando come oggetto: “Selezione tirocinio profilo amministrativo gestionale”.

L’azienda effettuerà una preselezione su base curriculare tra i candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti al fine di individuare quelli ritenuti idonei a sostenere il colloquio selettivo.