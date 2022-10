Armato di coltello prima scende in strada e poi si barrica in casa in via Mogadiscio

Genova. Un uomo armato di coltello è sceso in strada a torso nudo, in via Mogadiscio, nella tarda mattinata di oggi. Non passando di certo inosservato ha sollevato grande preoccupazione tra i passanti che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i medici del 118 e una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso la strada. Al loro arrivo l’uomo si era barricato in casa. Voleva a tutti i costi “vedere la fidanzata che è stata rapita dai carabinieri” avrebbe detto l’uomo, un 40enne italiano, direttamente al comandante del nucleo operativo dei carabinieri Michele Lastella, intervenuto sul posto in prima persona per mediare.

Alla fine la mediazione dei militari è andata a buon fine e il 40enne, con piccoli precedenti penali per resistenza, è stato convinto a uscire di casa ed è stato accompagnato all’ospedale San Martino di Genova.

In casa dell’uomo fortunatamente nessuna pistola come era stato paventato, ma molti coltelli con cui il 40enne, senza l’intervento dei carabinieri, avrebbe potuto quantomeno ferirsi.