Anticiclone di Halloween, nel ponte del 1 novembre torna l’estate: è la prima novembrata della storia

Liguria. L’autunno 2022 continua ad essere anomalo. E se dopo l’allerta gialla per temporali dello scorso weekend qualcuno pensava che fossimo entrati ufficialmente nella mezza stagione, si è sbagliato di grosso. Nel ponte dei Santi, infatti, ci sarà quella che gli esperti hanno definito la “novembrata” e sarà la prima della storia.

Le temperature continueranno ad essere superiori alla media, fino a 8 gradi in più, raggiungendo picchi di 26° o 27° in tutto lo Stivale (oltre 30° C sulle zone interne delle isole maggiori), queste le stime de ilMeteo.it.

Come è possibile? Il nostro paese, così come quasi tutto il continente, sarà nuovamente interessato dall’alta pressione africana: dopo Scipione, infatti, si appresta ad arrivare in Italia e in Europa l’anticiclone di Halloween.

I valori saranno nuovamente fuori dalla norma: il clima sarà mite, il tempo stabile e soleggiato, assenti le precipitazioni che, però, ci accompagneranno fino alla prossima settimana. Il tutto grazie l’alta pressione africana che impedirà l’ingresso di perturbazione e correnti fredde dai territori nord europei.

Una situazione che secondo le stime di Antonio Sanò, direttore de ilMeteo.it, potrebbe durare ancora a lungo, regalandoci un autunno “estivo”. Una bella notizia per gli amanti del caldo che potranno tornare in spiaggia, meno per le persone allergiche in Liguria che nelle prossime settimane dovranno ancora fare i conti con occhi rossi e starnuti a causa dei pollini.