Genova. Delusione e rabbia tra i lavoratori Ansaldo quando finalmente, alle 16 del pomeriggio, dopo 8 ore di cortei e blocchi, è arrivata la lettera di Cassa depositi e prestiti, sotto forma di comunicato stampa. Una nota di precisazione in tre punti con il “riconoscimento delle competenze e della strategicità dell’azienda”, la “valutazione del piano industriale da parte dell’azienda”, e il “coinvolgimento responsabile di tutti i soggetti coinvolti”.

A mancare però è il quarto e più importante punto, quell’impegno a una ricapitalizzazione che era stato chiesto chiaramente dai sindacati dei metalmeccanici che, quindi, non fermano lo sciopero e che domani, giovedì mattina, alle 5.30, si danno appuntamento in portineria nella sede genovese di Ansaldo, per attuare nuove forme di protesta.

“Venderemo cara la pelle”, dice Federico Grondona, coordinatore dell’rsu di Ansaldo Energia, parlando al megafono dopo aver letto la nota di Cdp. Una nota giudicata del tutto isoddisfacente e anzi “offensiva della dignità dei lavoratori, ci chiedono di non ostacolare l’attività produttiva? Noi oggi abbiamo perso 8 ore di lavoro retribuite per uno sciopero che vuole salvare il lavoro e quest’azienda, abbiamo bloccato Genova danneggiando anche i nostri famigliari, figli che dovevano attraversare la città. Otto ore di tensione e non ne uscito nulla”.

Intorno alle 16.30 sono stati sciolti i blocchi del traffico in zona San Benigno, blocchi che per tutta la giornata hanno praticamente spezzato in due la città di Genova. I metalmeccanici sono poi rientrati in azienda, a Campi, in corteo.

Ansaldo Energia, lavoratori in sciopero e corteo

La nota di Cdp che ha più che deluso, fatto infuriare i lavoratori, si legge: “CDP riconosce il valore delle competenze tecnico-ingegneristiche di Ansaldo Energia e monitora attentamente l’evolversi della situazione attuale determinata dalle conseguenze sul portafoglio ordini derivanti dalle vicende belliche internazionali. CDP è in costante contatto con i vertici societari che stanno finalizzando un piano industriale volto a preservare e valorizzare le competenze dell’azienda. In tal senso CDP valuterà in modo costruttivo assieme all’intera compagine azionaria i dettagli del piano. Affinché questo percorso raggiunga i risultati prefissati – conclude la nota – occorre il coinvolgimento responsabile e consapevole di tutti i soggetti coinvolti anche al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività aziendale“.

“L’azienda ha sentito Cdp e gli ha detto che doveva esserci l’impegno a ricapitalizzare – ha spiegato Grondona – ma giù hanno detto di no, prima ci vuole il piano industriale e allora ci sono due motivi domani per continuare la lotta, il primo che siamo davanti a un’azienda che non riesce a farsi sentire a Roma, il secondo è che c’è dietro dell’altro, perché per avere in cambio la ricapitalizzazione è chiaro che vogliono tante testoline, le nostre, ma noi venderemo cara la pelle“.

Anche Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria, boccia la nota di Cassa depositi e prestiti. “Dopo una grande e generosa mobilitazione dei lavoratori di Ansaldo Energia, CDP se ne esce con una nota che non dice assolutamente nulla. Non dà nessuna risposta alle sollecitazioni sindacali. Un vero capolavoro di ipocrisia diplomatica. Mi chiedo, quanto tempo impiegherà ancora CDP per risolvere i problemi di Ansaldo Energia? Quelli veri a partire dagli aspetti finanziari, industriali, di organizzazione e di ordini. L’assenza di CDP sul sito industriale di Genova continua. E’ ovvio che un processo di ricapitalizzazione non si può fare senza un progetto di politica industriale, quello che manca all’Ansaldo Energia. Se questi signori che occupano posti di prestigio finanziati dalla collettività si riducono a non intervenire su un asset strategico del sistema paese, è meglio che cambino mestiere”.

“Quella di oggi è stata una giornata di lotta importante per lavoratori genovesi di Ansaldo energia. Per questo ci aspettavamo molto di più molto di quella che suona come una presa in giro” commenta il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi mentre rientra in corteo con i lavoratori dello stabilimento di Campi. “A questo punto è evidente che alla giornata di protesta di oggi ne seguiranno altre. Come Fiom saremo a fianco dei lavoratori per far sì che Cap si impegni nella ricapitalizzazione per dare un futuro adeguato a questi lavoratori e alla prima industria di Genova”.

L’autunno caldo di Ansaldo Energia sembra essere appena iniziato. Già ieri si era capito che la lunghezza d’onda dei sindacati e del gruppo erano molto diverse. Dall’incontro in prefettura la notizia di una disponibilità di Cdp a iniettare 36 milioni di euro, una liquidità necessaria al massimo per pagare gli stipendi e, come hanno sottolineato i sindacati, soldi già previsti dal 2019 e anzi ridimensionati rispetto ai 50 milioni promessi. L’azienda occupa 2.400 lavoratori diretti, e quasi 2.900 comprese le ditte esterne ed è la fabbrica più grande di Genova.

“La lettera di Cassa Depositi e Prestiti è una mancanza di rispetto verso le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda – dice Christian Venzano, segretario Fim Cisl Liguria – servono invece precisi impegni sulla ricapitalizzazione, passaggio fondamentale per la messa in sicurezza e il rilancio dell’azienda”. “È evidente che la preoccupazione, vista l’assoluta mancanza di chiarezza mostrata da CDP – aggiunge il segretario della Cisl Luca Maestripieri – cresce ancora di più. Inviare una lettera vuota di contenuti e piena solo di frasi di circostanza è stato anche mancare di rispetto non solo al futuro di tanti cittadini, lavoratori dell’azienda e dell’indotto, ma anche all’intera città”.

“Ci prendono in giro” è la frase che si rincorre di più tra gli operai che ritornano in fabbrica in corteo. Cosa dobbiamo fare? Alzare il livello” si domandano e domandano ai loro delegati. Qualcuno suggerisce di andare “a Roma“, ma per ora non se ne parla. Altri chiedono a tutta la città di essere solidale: “Serve uno sciopero generale per difendere la fabbrica simbolo della città”. Tra molti ancora prevale l’incredulità: “Ho lasciato un altro lavoro per entrare in Ansaldo nel 2006” dice un lavoratore e credevo che fosse un posto sicuro “perché ci occupiamo di energia che è elemento vitale”. Ora invece “commesse non ce ne sono e i fornitori hanno prezzi alle stelle, siamo molto preoccupati per il futuro”.