Ansaldo energia, martedì riparte la protesta: “Nessun segnale in 70 giorni, non ve la faremo chiudere”

Genova. Dopo la manifestazione del 21 settembre e il documento scritto con l’impegno del Prefetto avevano detto che avrebbero aspettato una ventina di giorni che il Governo o quantomeno Cdp, azionista di maggioranza dell’azienda, desse un segnale di interessamento dalla vertenza, ma i giorni sono passati e nulla è accaduto. Per questo i lavoratori di Ansaldo energia sono pronti a tornare in piazza già da martedì.

“Sono passati 70 giorni da quando l’azienda ci ha comunicato ufficialmente l’avvio della procedura prevista dall’art 2446 del Codice Civile, dove viene richiesta una ricapitalizzazione all’azionista Cassa depositi e Prestiti, essenziale per la sopravvivenza aziendale – si legge in un comunicato stilato dalla maggioranza dell’Rsu – A questo si aggiunge una situazione disastrosa dal punto di vista dei carichi di lavoro con uno scarico iniziale di 200mila a ore a partire dai primi mesi del 2023 comunicato ufficialmente dall’Azienda”

Così a 20 giorni dall’incontro “da noi richiesto con una giornata di sciopero, con il prefetto di Genova proprio per denunciare questa drammatica situazione e chiedere l’intervento, in attesa del nuovo Governo, di Cassa Depositi e Prestiti non è successo “niente di niente”.

Per questo i delegati hanno convocato per martedì 11 ottobre alle 8.15 un’assemblea retribuita davanti alla portineria centrale “per fare il punto della situazione e decidere insieme le iniziative di lotta”.