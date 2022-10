Ansaldo energia, l’rsu ironica con Regione e Comune : “Grazie di cuore per aver definito teppisti impiegati e operai in sciopero”

Genova. “Il comunicato della Cassa depositi e prestiti inviato oggi, dopo 3 mesi per la prima volta sostiene la ricapitalizzazione di Ansaldo Energia, necessaria per la salvezza dei nostri posti di lavoro. Questo è il risultato delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici di Ansaldo e di tutta la città di Genova che ci ha sostenuto”. Lo dice l’rsu d Ansaldo Energia in una nota in cui conferma la “sospensione di tutte le iniziative di sciopero e si indice assemblea retribuita domani alle 10, alle 14.30 e alle 22.30 in mensa a Campi”.

“È un punto da noi conquistato giocando fuori casa e contro un avversario difficile come la cassa depositi e prestiti, colosso finanziario e terza banca in Italia” dice l’rsu. “Sappiamo che è solo l’inizio ma noi abbiamo fatto vedere che ci siamo e che ci saremo sempre”.

“Un ringraziamento di cuore – dicono ironicamente i delegati – va a quelle istituzioni che dovrebbero difendere il lavoro nella città che dicono di rappresentare e che invece hanno definito teppisti operai ed impiegati in sciopero per difendere il proprio posto di lavoro, sostenuti da tutta la città.”

Ma in serata Toti e Bucci rincalzano: “Bene la revoca dello sciopero annunciata dai sindacati e che la situazione all’aeroporto si sia sbloccata, speriamo che nel futuro della trattativa prevalga il senso di responsabilità”.