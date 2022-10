Ansaldo energia, il Prefetto convoca sindacati e Rsu in Prefettura: sospeso lo sciopero

Genova. Sciopero sospeso e incontro in Prefettura per sindacati ed Rsu di Ansaldo Energia.

La convocazione è arrivata poco dopo le 18 per aggiornamenti sulla vertenza, una convocazione arrivata dal prefetto Renato Franceschelli che ha chiamato i segretari di Fiom, Fim e Uilm ma che lascia ben sperare sul futuro della vertenza.

Sindacati ed rsu chiedono certezze sulla ricapitalizzazione dell’azienda da parte dell’azionista di maggioranza, cassa depositi e prestiti, e sulla necessità di sbloccare alcune importanti commesse per ridare ossigeno a un’azienda che a giugno ha avviato la procedura che potrebbe portare a un fallimento senza un intervento dello Stato.

Dopo la convocazione l’rsu ha deciso di sospendere lo sciopero con corteo proclamato per domani. Resta confermata l’assemblea in vista dell’incontro fissato alle 11 in Prefettura: “Abbiamo scrollato l’albero e qualche mela è caduta – commenta il coordinatore dell’rsu Federico Grondona – Domani vedremo se sono mele buone o mele avvelenate”.

“Siamo felici che le nostre pressioni abbiano avuto buon esito, adesso aspettiamo di capire cosa ci dirà’ il Prefetto ma sicuramente resta il fatto che da parte di Cassa Depositi e Prestiti ci sia una risposta efficace e rapida rispetto alle necessità di Ansaldo Energia che ha bisogno di essere ricapitalizzata e messa in sicurezza valorizzando le sue altissime professionalità ”, spiega Andrea Capogreco, coordinatore RSU della FIM Cisl Liguria per Ansaldo Energia