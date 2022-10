Ansaldo Energia, il fuoco sotto la cenere: sospeso lo sciopero ma la strada per il rilancio non sarà una passeggiata

Genova. Assemblea di fabbrica questa mattina a Campi e sciopero sospeso, così come le proteste clamorose – tra blocchi del traffico e occupazione dell’aeroporto – ma sono pochi gli operai, gli impiegati e persino i quadri di Ansaldo Energia che all’indomani dell’apertura di Cassa depositi e prestiti a una ricapitalizzazione pensano che i problemi siano finiti.

L’autunno caldo genovese legato al timore di un ridimensionamento della più grande fabbrica oggi rimasta in Liguria non inizia la scorsa estate e non è legato solo ai recenti problemi del caro energia ma ha le sue radici in almeno tre anni di strategie non vincenti, dalla mancata diversificazione della produzione alla perdita di commesse che un tempo Ansaldo Energia non avrebbe faticato a ottenere.

Semplificando, si potrebbe dire che i campanelli d’allarme in Ansaldo Energia hanno iniziato a squillare quando gli ingegneri migliori hanno deciso di andare a lavorare in altre aziende.

Con l’estate 2022, e con i primi dati semestrali, i sentori si sono tradotti in numeri. Nel periodo gennaio giugno 2022 il risultato economico è stato negativo per 442 milioni di euro con un indebitamento netto verso terzi da 787 milioni. Nel 2021 Ansaldo Energia aveva registrato un utile di 32 milioni, ricavi per 1,4 miliardi ed EBITDA per 160 milioni.

L’ad Giuseppe Marino – dal 2019 subentrato allo storico Giuseppe Zampini – che fino ad allora aveva usato parole rassicuranti all’inizio di agosto aveva invece comunicato che l’azienda era entrata ufficialmente in una situazione di pre-fallimento e aveva ipotizzato per il 2023 250mila ore di scarico. Non che le avvisaglie fossero mancate: bastava guardare cosa faceva, nel frattempo, la concorrente Siemens.

Il management aveva puntato il dito sulla crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina e a una diminuzione degli investimenti negli impianti a gas a causa della prospettiva dell’aumento delle materie prime. Certo, ma nei due anni precedenti?

E la mancanza di una risposta a quella domanda a far riflettere su quanto sarà complicato il piano di rilancio che, peraltro, potrebbe tradursi in un’ulteriore disinteresse da parte dei soci cinesi.

Come scritto anche da Cdp Equity (88% di AE) nella lettera inviata ieri ai sindacati il percorso passa per il piano industriale – che dovrebbe essere presentato a inizio novembre – e una ricapitalizzazione, alla quale, però, Shangai Electric (12%) difficilmente parteciperà. Un passo indietro di un player cinese, in questa fase, rischia di tradursi non solo in più risorse da reperire altrove ma in un ulteriore indebolimento commerciale su una piazza imprescindibile.

La manovra finanziaria che accompagnerà il piano industriale – e solo quando sarà presentato si capirà se intende essere “lacrime e sangue” come temono i sindacati – potrebbe dover sfiorare il miliardo di euro, tra nuovo capitale, trasformazione dei crediti, rinegoziazioni di debito e altre mosse. Cdp Equity, “nel rispetto delle previsioni statutarie, sottoporrà ai competenti organi deliberanti la partecipazione alla manovra percorso che si auspica possa concludersi entro la fine del corrente anno”, il timing scandito nella lettera che ieri ha congelato la protesta.