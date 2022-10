Aggiornamento ore 9.30. E’ appena partito dai cancelli dell’Ansaldo a Campi in direzione del ponte di Cornigliano e di piazza Massena – ma ancora non si sa quali sono in programmi definitivi – un nuovo corteo dei lavoratori di Ansaldo Energia.

Seconda giornata di protesta contro le ipotesi di ridimensionamento dell’azienda e per chiedere una consistente ricapitalizzazione a Cassa depositi e prestiti. Cdp, ieri, in una nota, anziché parlare di un impegno in tal senso, ha sottolineato la necessità di discutere il piano industriale e ha chiesto ai lavoratori di non ostacolare la produttività aziendale: una posizione giudicata deludente e offensiva dai dipendenti e dai sindacati.

Almeno in mille in piazza e protesta che si annuncia anche più accesa rispetto a quanto visto nella giornata di ieri. Nel frattempo non ci si attende nulla di risolutivo dalla riunione in Regione tra il presidente Giovanni Toti e i segretari locali dei sindacati generali e di categoria.

“Sappiamo già cosa ci dirà Toti, ci chiederanno responsabilità e che Cdp riconosce la strategicità, bene, per noi è l’ennesimo verba volant – ha detto al megafono Federico Grondona, coordinatore dell’Rsu di Ansaldo Energia – Toti e Bucci vengano in corteo con noi, ricordo che per la vicenda del cantiere di Sestri Ponente il sindaco Marta Vincenzi, con la fascia tricolore, venne a farsi tutti i cortei, quella sì che per noi è la vicinanza delle istituzioni, oppure, in alternativa, ci diano una soluzione pratica, ma ad ora non c’è ne una cosa né l’altra”.

Oltre al corteo verso il ponte di Cornigliano resta anche il presidio permanente dei cancelli della fabbrica. “Ma se noi restiamo solo qui nessuno si accorgerà di noi e ci lasceranno morire – continua Grondona – è importante non farci prendere per stanchezza, questa partita va giocata anche da un punto di vista mediatico e va portata fuori dai cancelli, ci giochiamo tutto oggi e domani, e per tutto intendo salvare Ansaldo e i posti di lavori”.

Ansaldo energia, secondo giorno di proteste

Stamani intanto alcuni negozi di Sampierdarena, quelli di via Cantore, hanno abbassato le saracinesche alle 10 in segno di solidarietà con la battaglia dei metalmeccanici di Ansaldo Energia.

Genova. Si sono dati appuntamento alle 5.30 come da convocazione dell’rsu gli operai di Ansaldo Energia che per la seconda giornata di protesta dopo i blocchi del traffico della giornata di ieri che hanno spezzato in due la città.

Al momento, alcune centinaia di persone stanno bloccando tutte le portinerie di accesso dell’azienda in quello che viene definito un “presidio permanente“. A breve gli operai saranno raggiunti dagli impiegati di Ansaldo e probabilmente anche da delegazioni di altre fabbriche che già ieri sono scesi in piazza insieme agli ‘ansaldini’.

Oggi, alle nove il governatore Giovanni Toti ha convocato per un incontro i segretari di Fiom, Fim e Uilm. “Per noi non cambia nulla” ha detto ieri sera il segretario della Fiom Stefano Bonazzi, confermando comunque la sua presenza in piazza De Ferrari. Proprio ieri tra Toti e la Fiom c’erano state scintille e polemiche.

Nel corso della mattinata è possibile, anzi, probabilmente che gli operai si muovano con un nuovo corteo ma il percorso non è stato annunciato ufficialmente. Tanta la rabbia ieri dopo l’arrivo del comunicato stampa di Cassa depositi e prestiti, una nota che invitava di fatto gli operai a tornare al lavoro e che non citava la ricapitalizzazione dell’azienda, elemento centrale secondo i sindacati per il futuro di Ansaldo energia e dei sui 2400 operai. “Venderemo cara la pelle” ha detto ieri il coordinatore dell’rsu Federico Grondona ricordando che anche l’azienda ieri aveva sentito Cdp e gli aveva chiesto l’impegno a ricapitalizzare “ma giù hanno detto di no, prima ci vuole il piano industriale” e questo significa che “anzitutto che siamo davanti a un’azienda che non riesce a farsi sentire a Roma, in secondo luogo che per avere in cambio la ricapitalizzazione è chiaro che vogliono tante nostre teste”.

Ieri sera è circolata la notizia che in solidarietà con gli operai Ansaldo questa mattina alcuni commercianti di via Cantore alzeranno le saracinesche alle 10. Solidarietà dalla sms Guido Rossa che stigmatizza tra l’altro le affermazioni di ieri del governatore Toti e ritiene “inaccettabile e ingiustificabile l’assenza degli amministratori pubblici nella giornata di ieri”.