Ansaldo Energia, i commenti della politica: tra accuse di “teppismo” e sostegno senza se e senza ma

Genova. I comunicati stampa dei politici e di altri soggetti rappresentativi relativamente alla seconda giornata di protesta dei lavoratori Ansaldo Energia. Polemiche sulle accuse di “teppismo” da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci che, pur condividendo l’importanza della vertenza, non giustificano azioni come l’occupazione dell’aeroporto o i blocchi stradali. C’è chi la pensa come loro e chi al contrario esprime la necessità di sostenere senza distinguo la protesta degli operai e impiegati Ansaldo.

Lista Sansa: Cari Bucci e Toti, questo non è teppismo, è lotta e disperazione,

“Teppismo”. Bucci e Toti liquidano così la protesta dei lavoratori Ansaldo. È una protesta dura (e non dovrà essere violenta). Ma la gente dell’Ansaldo difende il proprio posto di lavoro in un momento in cui restare disoccupati può significare la miseria per intere famiglie.

Le donne e gli uomini dell’Ansaldo difendono il loro impegno di una vita.

Difendono anche un’industria che era fiore all’occhiello per Genova e per il mondo. L’Ansaldo che aveva 25mila dipendenti e oggi ne ha 2mila, che faceva progetti invidiati dall’America.

L’Ansaldo che, pezzo per pezzo, è stata svenduta da istituzioni che non hanno avuto cura della nostra storia e del nostro lavoro.

Per questo la gente dell’Ansaldo manifesta per difendere Genova e tutti noi.

Colpisce vedere Toti e Bucci, rimasti zitti per anni di fronte ai disagi causati da Autostrade, che oggi tuonano per la protesta dei lavoratori.

Bucci e Toti oggi non difendono Genova e la sua gente.

Ferruccio Sansa – Consigliere regione Liguria “Lista Sansa”

Roberto Centi – Consigliere regione Liguria “Lista Sansa”

Selena Candia – Consigliera regione Liguria “Lista Sansa”

Stefano Quaranta – Candidato alla Camera per “Lista Sansa, Verdi e sinistra italiana” elezioni politiche 2022

Sulla stessa lunghezza d’onda del governatore Toti e del sindaco Bucci l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti che questa mattina aveva presenziato all’incontro con i sindacati.

Genova. “La violenza deve sempre, e in ogni caso, restare lontana da ogni dialettica che si voglia definire democratica. Pur comprendendo le preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati di Ansaldo, non accettiamo i modi con cui sono stati calpestati, con il blocco dell’aeroporto di Genova, i diritti di altri cittadini e lavoratori. In particolar modo intendo esprimere la mia più piena solidarietà alle Forze dell’Ordine coinvolte nei disordini che, con grande senso di responsabilità, hanno saputo gestire una situazione non facile”. Così l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti.

“Come detto questa mattina nell’incontro in Regione con i sindacati – prosegue Benveduti – Ansaldo Energia è un patrimonio industriale e occupazionale, oltreché champion nazionale centrale e strategico per le politiche di vera modernizzazione energetica, che dobbiamo in ogni modo preservare e sviluppare con una chiara mission e opportuni mezzi economici. Pertanto sarà nostra cura rappresentare al meglio l’esigenza di questo importante presidio sullo scenario nazionale, affinché questo sia uno dei primi provvedimenti sul tavolo del nuovo governo che, attraverso Cassa Depositi e Prestiti, ne è azionista di maggioranza”. “La ricapitalizzazione – aggiunge l’assessore – deve, a nostro avviso, rientrare necessariamente all’interno di un più ampio business plan che permetta a ricchezze di questo tipo di pianificare sul lungo termine, e non di continuare a navigare a vista. Per fare ciò, è necessario riportare, quanto prima, il confronto tra le parti all’interno di una sana dialettica”.

L’alleanza Verdi-Sinistra in Liguria invece si schiera con i lavoratori: “solidarietà”

Noi siamo dalla vostra parte. Siamo dalla vostra parte nella difesa dei posti di lavoro.

Soprattutto siamo dalla vostra parte nel pretendere l’impegno concreto di cdp e un piano industriale credibile. Senza aspettare perché rimandare vuol dire condannare questa azienda al declino.

Ansaldo Energia è una realtà lavorativa importante per il numero di addetti e per l’alto valore tecnologico delle sue competenze. Opera in un settore di mercato strategico per il funzionamento della nostra società ed è quindi essa stessa una azienda strategica per il nostro futuro.

La generazione, accumulo, distribuzione dell’Energia è indispensabile per il funzionamento della nostra società. La crisi dell’energia è la crisi di tutti il nostro modello di società.

Se è chiaro che la guerra del gas e delle materie prime ha stravolto il mercato dell’energia e occorrerà rivederne il funzionamento è altrettanto evidente che ci si dovrà basare proprio sulle aziende con competenze nel settore.

Lasciare andare in crisi Ansaldo Energia è prima di tutto stupido, perché non possiamo perdere competenze in questo settore.

In Ansaldo Energia ci vuole uno scatto industriale come quello che l’azienda intraprese attorno al 2004 quando passò da installare turbine di un produttore tedesco a produrre ed installare le proprie turbine.

Ansaldo Energia ha un settore green tech e ha già realizzato studi sull’impiego di idrogeno nelle turbine. Questo competenze, sostenute e finanziate, potrebbero essere indispensabili per il futuro energetico di Genova, della Liguria e dell’Italia.

Dovremmo aver imparato dalla pandemia come basarsi sull’approvvigionamento estero ricercando il minor prezzo è un errore di pianificazione perché in periodi di conflitto solo chi ha in mano la produzione ha la garanzia di ottenere il prodotto. E’ successo per le mascherine. Non vogliamo succeda per i moduli di produzione / distribuzione / accumulo energia.

Infine dobbiamo avere la consapevolezza del valore sociale aggiunto delle aziende manifatturiere ad alto valore tecnologico come Ansaldo. Aziende in grado di realizzare quello che si studia negli istituti tecnici, nelle facoltà di ingegneria e di fisica. Perché le competenze restano in un paese se si può studiarle ed anche applicarle.

Campomenosi (Lega): “La Liguria faccia sistema e si mobiliti a fianco dei lavoratori. Una volta individuato un percorso preciso e coinvolto il futuro Governo, si lavori pure per individuare le responsabilità del perché si è giunti a questa situazione”

L’europarlamentare genovese: “Le sorti di Ansaldo Energia sono quelle delle prospettive industriali della nostra comunità”.

“La crisi di Ansaldo Energia è grave ed è necessario prestare ascolto alla voce dei lavoratori e di tutti coloro che sono preoccupati dalle sorti di questa importante realtà. È chiaro che in questo momento la politica “romana” è distratta dai passaggi che porteranno alla formazione del nuovo Governo, ma sono certo che le forze politiche liguri sapranno farsi portavoce di una situazione molto grave che andrà posta con urgenza sul tavolo del futuro Governo” così in una nota l’Eurodeputato Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.

Comprendo le reazioni degli amministratori locali che devono gestire le conseguenze delle proteste in corso a Genova in queste ore, ma la crisi di Ansaldo Energia è grave e l’unico modo che hanno i lavoratori per farsi sentire è quello di protestare e di farlo con forme visibili. Spesso la disperazione sfocia in atti che non aiutano: la violenza, ne sono assolutamente convinto, non serve a nulla. Le vicende geopolitiche e la crisi economica che, secondo molti osservatori, ci porteranno presto in recessione, lasciano prevedere una stagione molto difficile con crisi aziendali che si susseguiranno anche a causa della perdita di competitività del sistema produttivo del nostro continente rispetto al resto del mondo.

Non sono affatto convinto che questa vertenza sia solo figlia di questioni che nascono lontano dal nostro Paese: se siamo giunti a questa situazione, occorrerà individuare, rapidamente e con decisione, le responsabilità sia a livello politico che manageriale.

È per questa ragione che Genova deve dimostrare compattezza e solidarietà perché si possa giungere a soluzioni che diano un futuro certo a una realtà che per tanti decenni è stata, nel mondo, vanto e orgoglio della qualità e della professionalità del lavoro genovese. Io stesso ho profondi legami familiari con le maestranze di Ansaldo Energia. Non potrei non stare dalla parte di chi oggi sta gridando forte per far sentire la propria voce”.

Ansaldo energia: la tutela dei lavoratori e dello stabilimento in Parlamento. I neo eletti parlamentari liguri del Partito Democratico, hanno presentato un’interrogazione in cui chiedono al governo di sostenere l’azienda e i suoi lavoratori

Il senatore Lorenzo Basso al Senato e i deputati Valentina Ghio e Luca Pastorino alla Camera hanno presentato un’interrogazione parlamentare affinché sia la prima questione sul tavolo del nuovo governo.

I parlamentari chiedono al governo di “mettere in campo, in accordo con le parti sociali, ogni azione per sostenere Ansaldo Energia mantenendo la capacità produttiva e i livelli occupazionali”, come richiesto nell’ordine del giorno presentato in consiglio comunale nei giorni scorsi dal Partito Democratico e votato all’unanimità.

“E’ prioritario – proseguono i parlamentari del PD – che tutti gli attori, istituzionali e sociali, facciano quadrato per salvare e dare prospettive all’azienda tutelando l’occupazione, le capacità produttive e le competenze tecnologiche maturate, scongiurando le ipotesi di ridimensionamento e il rischio di chiusura, nella prospettiva di un piano di rilancio e riqualificazione industriale di lungo respiro. A partire dall’impegno da parte di Cassa Depositi e Prestiti che garantisca un percorso per la ricapitalizzazione di Ansaldo Energia, necessaria a salvaguardare la strategicità dello stabilimento, tutelando la piena occupazione e la continuità della produzione, e investa le risorse necessarie per il rilancio dell’azienda e per sostenere il suo piano industriale, a garanzia dei lavoratori e nell’interesse del Paese anche in considerazione del ruolo fondamentale che Ansaldo riveste nella prospettiva di realizzazione della transizione ecologica prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Lista Toti: “La lista Sansa non difende i diritti di tutti i lavoratori e tutti i cittadini”

Chi vuole bene a Genova e ai genovesi non può accettare che la protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia si spinga oltre come accaduto oggi. Lo diciamo chiaramente alla Lista Sansa che tanto si scandalizza. Bloccare un aeroporto, negare a centinaia di migliaia di cittadini il diritto al lavoro, alla mobilità, alla propria libertà personale è reato di violenza. privata.

Se la Lista Sansa, sempre ispirata al giustizialismo del suo leader, stavolta preferisce mettere da parte il rispetto delle leggi per difendere la soppressione dei diritti costituzionali dei cittadini, faccia pure. Non ci stupisce d’altra parte la posizione di chi ha sempre strepitato contro le crociere, contro le innovazioni in porto, ogni sostegno al turismo e alle occasioni di lavoro. Noi abbiamo un altro concetto della difesa dei diritti legittimi e legittimamente tutelati, dei lavoratori e di tutti i cittadini