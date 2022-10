Ansaldo Energia, i commenti della politica

Genova. I comunicati stampa di esponenti e partiti nel primo giorno dello sciopero e manifestazione dei lavoratori Ansaldo Energia a Genova.

Ansaldo Energia, Partito Democratico: “Cassa Depositi e Prestiti investa sullo stabilimento. A rischio il futuro di oltre 3mila persone. È urgente ricapitalizzare e definire un piano industriale per il rilancio produttivo”

“Solidarietà e sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici di Ansaldo energia che stanno manifestando per difendere il proprio lavoro. Le istituzioni a ogni livello dal Comune alla Regione al Governo, devono impegnarsi per scongiurare che oltre 3mila persone si ritrovino senza prospettive di lavoro a causa dell’abbandono produttivo di un’azienda centrale per l’economia italiana. Bisogna mettere in campo ogni azione possibile.

E’ urgente un intervento straordinario da parte di Cassa Depositi e Prestiti senza il quale è a rischio il futuro di un’azienda fondamentale per la Liguria e per tutto il Paese. E’ necessario ricapitalizzare e iniziare a definire un piano industriale che garantisca il rilancio di Ansaldo e tutelare le professionalità, facendo uscire lo stabilimento da una crisi che non può ricadere sui lavoratori e sulla città”.

In merito alle dichiarazioni di Toti il PD aggiunge: “Stupisce che il presidente Toti tenti di minimizzare l’urgenza della situazione e rinvii le soluzioni alle prossime settimane, mentre servono risposte in tempi brevi per garantire ad Ansaldo una prospettiva di crescita fin da subito, senza rimandare”.

Il Partito Democratico della Liguria e di Genova, il Gruppo Consiliare del PD in Regione e in Comune

Ansaldo Energia, Muzio (FI): “CdP e Governo sostengano l’azienda con nuove risorse per adeguata ricapitalizzazione”.

“Occorrono in tempi brevi un impegno serio e un segnale concreto da parte di Cassa Depositi e Prestiti per la ricapitalizzazione con nuove risorse di Ansaldo Energia, che rappresenta, anche con la sua controllata Ansaldo Nucleare, un’eccellenza produttiva strategica per Genova, la Liguria e per l’Italia. La città, la Regione ed il Paese non possono permettersi di perdere un’azienda dal così alto valore industriale. Per questo mi sto attivando con i parlamentari di Forza Italia affinché pongano in essere nell’immediato le iniziative di propria competenza col Governo ancora in carica e, in prospettiva, affinché la questione sia posta al centro dell’azione del nuovo Governo”. E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Lavoro. “Desidero esprimere – prosegue Muzio – la mia vicinanza e la mia solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’azienda in questo momento difficile. Da parte mia appoggerò come sempre in Consiglio Regionale tutte le iniziative finalizzate a sostenere il presente ed il futuro di Ansaldo Energia e dei suoi lavoratori. L’unità e l’impegno di tutte le forze politiche e sindacali è in tal senso un elemento di fondamentale importanza”, conclude.

Ansaldo Energia, Luca Pastorino: “Il nuovo governo intervenga subito”

“Ci vuole un impegno immediato da parte di Cassa Depositi e Prestiti per il futuro di Ansaldo Energia a Genova e dei suoi lavoratori. Il nuovo governo, che auspico si formi al più presto, dovrà intervenire subito”, dichiara il deputato ligure Luca Pastorino. “Bene fanno i lavoratori a continuare la protesta, a loro va la mia disponibilità e vicinanza. L’azienda necessita di nuove commesse, di una prospettiva per il suo futuro: a Genova c’è un problema occupazionale da risolvere immediatamente e il nuovo governo a guida Meloni dovrà occuparsene fin dal primo giorno”, conclude Pastorino.

Ansaldo Energia, Bertorello (Lega): massima solidarietà ai lavoratori scesi in piazza

Genova 12 ott – Tutta la mia solidarietà ai lavoratori di Ansaldo Energia che oggi sono scesi in corteo per difendere il loro posto di lavoro. Io stesso sono figlio di un ex dipendente di Ansaldo e credo che non ci si possa permettere di chiudere un’azienda che rappresenta un caposaldo dell’economia di Genova e dell’industria nazionale. Occorre subito un intervento di Cassa Depositi e Prestiti per procedere alla ricapitalizzazione e un impegno concreto del nuovo Governo per scongiurare una chiusura in un momento così critico per la nostra economia e in cui la priorità deve essere quella di tutelare i posti di lavoro”. Lo dice Federico Bertorello, capogruppo Lega in Comune

ANSALDO ENERGIA, PRESIDENTE TOTI: “AZIENDA STRATEGICA PER IL PAESE. ISTITUZIONI PRONTE A CHIEDERE UN CONFRONTO ALLARGATO MA PRIMA NECESSARIO ATTENDERE INSEDIAMENTO DEL NUOVO GOVERNO”

GENOVA. “Hanno ragione i nostri sindacati quando dicono che Ansaldo Energia è un’azienda strategica non solo per il nostro territorio ma per l’intero Paese, ne siamo tutti convinti e ne è convinto anche l’azionista Cassa Deposito e Prestiti con cui siamo in costante contatto. In questo momento però sarebbe opportuno attendere l’insediamento del nuovo Governo e in quel momento saremo i primi, insieme a tutte le istituzioni del territorio profondamente convinte della necessità della sopravvivenza e del rilancio dell’azienda, a chiedere un confronto allargato alle parti sociali e a tutti gli attori coinvolti. Nel frattempo Cassa Deposito e Prestiti sta lavorando con il sistema bancario, che è quello che chiedono i sindacati, mentre il management sta perfezionando un piano industriale di cui Ansaldo ha bisogno”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia. “La preoccupazione dei lavoratori è assolutamente legittima – ha aggiunto il presidente Toti -, credo tuttavia che la protesta non possa essere accompagnata da manifestazioni e gesti che ledono la libertà e la dignità del lavoro altrui. Bloccare la città in questo momento è qualcosa che va oltre l’esercizio del diritto di conoscere il proprio futuro perché in questa città lavorano anche altri cittadini”.

ANSALDO ENERGIA, M5S LIGURIA E GENOVA: “SIAMO CON I LAVORATORI”

Genova, 12 ottobre 2022 – “Bene fanno i lavoratori di Ansaldo Energia a far sentire la propria voce, soprattutto in considerazione del fatto che sono stati ripetutamente ignorati sia dalla maggioranza cittadina e regionale, sia dai “migliori” (ma senza il M5S!) al Governo che hanno peraltro causato una grave disaffezione dei cittadini verso le istituzioni. E male fa il presidente di Regione a lagnarsi del loro stato d’animo e del loro diritto a manifestare: i lavoratori da tempo chiedono che si trovi una soluzione che assicuri loro un futuro occupazionale. Siamo anzi certi che “gli altri cittadini” cui allude Toti e che lavorano in questa città capiscano perfettamente le istanze di chi deve portare a casa lo stipendio per assicurare a sé stessi e alle proprie famiglie un presente e un futuro dignitoso”. Lo dichiarano compatti i consiglieri regionali, comunali e municipali del M5S Liguria e Genova con l’europarlamentare Tiziana Beghin e i portavoce eletti alla Camera dei Deputati e al Senato Roberto Traversi e Luca Pirondini. “Detto ciò, auspichiamo che il Governo che sta per insediarsi abbia ben chiare le priorità e soprattutto che gli esponenti del centrodestra svestano i panni della perenne campagna elettorale, Toti in testa: l’azienda necessita di nuove commesse e di una prospettiva occupazionale certa. Come M5S, ci saremo, come sempre, al fianco dei lavoratori e auspichiamo anzi che si arrivi quanto prima a un impegno immediato da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che può e deve interloquire con Ansaldo Energia”. “Ansaldo Energia – concludono i pentastellati – è un’azienda strategica del paese in un momento storico come questo che impone scelte coraggiose su ambiente e salute. Riteniamo inaccettabile vedere centinaia di lavoratori inascoltati da mesi e comprensibilmente preoccupati per il loro posto di lavoro. Inaccettabile, infine, che non si sia saputo mettere a terra un serio piano di investimenti capace di dare alla luce un piano industriale rivolto verso l’agenda 2050”.

ANSALDO ENERGIA, FEDERMANAGER LIGURIA: FIDUCIOSI IN CDP, SIAMO A DISPOSIZIONE PER TROVARE SOLUZIONI A SUPPORTO DELL’AZIENDA

Genova, 12 ottobre 2022. Federmanager Liguria segue con estrema attenzione l’evolversi della vicenda di Ansaldo Energia i cui operai oggi sono scesi in piazza a Genova. “Siamo fiduciosi che Cassa Depositi e Prestiti possa garantire da un lato la ricapitalizzazione dell’azienda per preservare competenze e asset preziosi per il sistema Paese e dall’altro promuovere un piano industriale serio, credibile, da costruire insieme a chi conosce Ansaldo Energia e la vive quotidianamente: la sua dirigenza e le sue maestranze”, afferma il presidente di Federmanager Liguria Luca Barigione. “Il contributo dell’azionista per costruire il futuro dell’azienda è oggi assolutamente imprescindibile. Federmanager Liguria – conclude Barigione – è a disposizione per supportare azienda e azionisti nel trovare soluzioni che diano nuovo slancio al business tradizionale di Ansaldo, facendo leva anche su nucleare e green”.