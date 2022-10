Ansaldo Energia, Cdp mette sul tavolo la ricapitalizzazione: per i lavoratori “un grande pareggio”, sciopero sospeso

Genova. “Abbiamo strappato un grande pareggio“, Federico Grondona, coordinatore dell’rsu di Ansaldo Energia, alla fine di un giovedì tesissimo, con l’occupazione dell’aeroporto di Genova e la prospettiva di un fine settimana ancora più duro, lo dice come se quel pareggio fosse una vittoria e in parte lo è. “Quando si gioca una partita bisogna tenere conto delle condizioni del campo, dell’avversario, della situazione generale – ha scandito al microfono – e oggi abbiamo strappato un pareggio, un grandissimo pareggio”.

Lo sciopero di domani è sospeso, l’aeroporto di Genova torna “libero” una giornata di occupazione, e domani, venerdì 14 ottobre, assemblea in fabbrica ma al momento è scongiurata l’ipotesi di una terza giornata di caldissima protesta, da parte dei metalmeccanici di Ansaldo Energia.

Dopo ore di attesa e di lotta, con anche qualche tafferuglio tra i manifestanti e la polizia, e con i passeggeri dell’aeroporto allo sbando – da Roma è arrivata una nota firmata da Cassa depositi e prestiti, la società controllata dal ministero del Tesoro e che a sua volta detiene la maggioranza delle azioni di Ansaldo Energia. Una nota che è stata ritenuta “soddisfacente” dai sindacati.

Nello statement, Cassa depositi e prestiti conferma come la “società stia definendo con i soci e le banche finanziatrici la manovra finanziaria necessaria a garantirne l’implementazione” e “si stanno valutando tutte le iniziative di intervento possibili, ivi compresa la ricapitalizzazione della società eventualmente con il concorso di altri soggetti”.

Ed era questa – ricapitalizzazione – la parola che non era stata neppure citata nella nota inviata ieri da Cdp e che aveva fatto infuriare i sindacati e i lavoratori. Non solo una promessa vaga ma anche un’ipotesi di percorso. Alla voce “ricapitalizzazione” si parla anche della possibilità di una “conversione a patrimonio del prestito soci di 200 milioni di euro erogato da Cdp Equity nel 2019″. Il percorso, assicurano da Cdp, dovrebbe concludersi entro la fine del 2022.

Per contrastare le voci di un preoccupante calo delle commesse, nella dichiarazione di Cassa depositi e prestiti, si parla anche del fatto che la società da tempo sia “supportando il management per rafforzare i rapporti commerciali della società, anche al fine di facilitare l’acquisizione di nuovi ordini“.

“A tale scopo – conclude la nota che si rivolge così ai lavoratori, come ieri – è cruciale la collaborazione da parte di tutti per assicurare il regolare svolgimento dell’attività aziendale e preservare la reputazione ed il potenziale commerciale che Ansaldo ha in Italia e all’estero”.