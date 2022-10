Ansaldo energia, Apa all’Usb: “La Uilm gode di ottima salute ed eravamo presenti ai cortei con l’Rsu”

Genova. Mette subito le cose in chiaro Antonio Apa, segretario della Uilm Genova dopo la nota diffusa da Usb Acciaierie d’Italia sulla questione Ansaldo energia

“La Uilm a Genova gode di ottima salute. La vertenza Ansaldo ci vede impegnati nella difesa dei lavoratori, del lavoro, dell’azienda come soggetto che deve creare sviluppo e futuro per il territorio e per il Paese”. Per la Uilm “non esiste nessuna spaccatura sindacale: ci siamo espressi in maniera differente sul metodo e non sul merito della questione” dice Apa.

“La settimana scorsa la Uilm era presente ai cortei con la sua Rsu – sostiene Apa – ma una larga fetta del sindacato era a Bologna al congresso nazionale” e attacca l’Usb: “Coloro che hanno il tempo di fare i conti in tasca alla Uilm circa gli iscritti, sono probabilmente gli stessi che hanno avviato una grossa campagna di proselitismo scorretto per accrescere il parco tessere con soluzioni di pancia e non di testa”.

E minaccia querele: “Verificherò con i nostri legali se ci sono gli estremi per procedere con una querela per diffamazione”.