Andrea, il genovese dei record: papà a 13 anni, nonno a 33. “Vorrei stare di più con figli e nipoti”

Camogli. Vive a Camogli Andrea, il genovese uomo dei record, che di lavoro fa il corriere e che ha un vissuto più unico che raro: padre per la prima volta a 13 anni e nonno a 33. Oggi è felice perchè è un giorno particolare, visto che è diventato nonno per la terza volta all’età di 40 anni. La figlia avuta a 16 anni, che nel 2015 gli ha “regalato”, il primo nipotino, lo ha reso nonno per la terza volta con la nascita di una bellissima bambina.

La sua incredibile storia Andrea l’ha raccontata a “Levante News – La voce del Tigullio“, snocciolando una serie di episodi che hanno reso la sua vita sentimentale molto intensa, probabilmente non facile, che gli ha procurato grandi gioie, ma anche immensi dolori.

Diventa papà a 13 anni con una ragazza di 17. Nasce Nastia. E’ quindi un bambino-padre, anche se lui rifiuta questa etichetta: “In realtà non sono mai stato un bambino”. Nastia gli causa il primo grande dolore: a due anni la bimba muore, investita da un’auto; un trauma incancellabile.

Nella sua vita un altro grave lutto da elaborare: muore per un tumore al pancreas Dorina, la moglie da cui ha avuto due figlie, di cui una che gli ha ‘regalato’ la seconda nipote. La vita di Andrea è comunque rallegrata dall’arrivo di due figli maschi, nati dieci anni fa a distanza di tre mesi uno dall’altro, ovviamente da due madri diverse.

Per quanto riguarda il futuro Andrea pensa al lavoro, un lavoro impegnativo che gli impedisce di stare vicino a figli e nipoti come lui desidererebbe.

