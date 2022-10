Anche due borghi liguri nel calendario da tavolo dell’arma dei carabinieri

Genova. Ci sono anche i due borghi liguri Moneglia (Genova) e Perinaldo (Imperia) nel calendario da tavolo dell’arma dei carabinieri presentato oggi al comando provinciale di Genova in occasione del lancio del calendario storico dell’Arma 2023. Il calendarietto è dedicato ai Borghi più belli d’Italia e il ricavato della vendita verrà devoluto all’Opera nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari.

“Con il calendario storico – ha spiegato il capo ufficio comando di Genova, il colonnello Antonio Quarta – si vuole indicare l’importanza dell’ambiente. E soprattutto fa capire quanto sia importante educare i più giovani al rispetto del prossimo e della natura altrimenti siamo destinati all’autodistruzione”. Le 12 tavole, illustrate dall’agenzia di comunicazione Armando Testa, sono commentate dal giornalista e scrittore Mario Tozzi.

Per la prima volta sarà rappresentato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato www.calendario.carabinieri.it e un’opera d’arte Nft (il Non fungible token è il certificato di proprietà di un’opera digitale). L’Nft trasforma la copertina in un’opera hi-tech disponibile in 10 esemplari autenticati, che saranno poi venduti in coppia con una stampa speciale della copertina in edizione limitata. Il ricavato verrà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano.