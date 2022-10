Amt, verifica intensiva dei biglietti in via Canevari: 1.790 controlli e 102 sanzioni

Genova. Il nuovo piano di verifica e controllo di Amt, partito con la verifica intensiva dello scorso 18 ottobre, prosegue con l’azione che si è svolta questa mattina in via Canevari, hub di transito ad alta frequenza di linee urbane e provinciali.

Tra le 7 e le 12 una squadra mista composta da 25 verificatori titoli di viaggio urbani e provinciali ha svolto i controlli alla fermata adiacente all’uscita della stazione metro e a bordo bus. Le verifiche sono state effettuate sulle linee urbane 13, 14, 18, 18/, 49, 82, 356, 480, 482 e sulle provinciali 715, 725, 728.

Nel corso delle cinque ore di controllo i VTV hanno verificato 1.790 passeggeri, rilevando 102 situazioni irregolari per mancanza di titolo di viaggio. 32 passeggeri sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro.

“Il tasso di evasione riscontrato è stato del 5,7%, dato confortante per AMT e che aggiunge valore alla sua azione di verifica”, si legge nella nota dell’azienda di trasporto pubblico.

Nelle prossime settimane le verifiche intensive proseguiranno e saranno eseguite da squadre miste di verificatori urbani e provinciali, in hub strategici della rete gestita da Amt, sempre in affiancamento ai controlli mirati e ordinari, che ogni giorno impiegano circa 70 verificatori in ambito urbano e provinciale.