Alla Diaz striscione in ricordo del G8 e per il no all’estradizione di Vincenzo Vecchi: oggi la decisione della Cassazione francese

Genova. A 21 anni dal G8 di Genova oggi la corte di di Cassazione di Parigi deciderà la sorte dell’ultimo manifestante italiano condannato per i disordini di piazza.

Vecchi, che oggi ha 49 anni, in seguito alla condanna definitiva a 12 anni e mezzo di reclusione, si era rifugiato in Francia: viveva in Bretagna e faceva l’imbianchino. L’Italia ne aveva chiesto l’estradizione ed era stato arrestato nell’agosto 2019 grazie al Mae, il mandato di arresto europeo. Poi, la decisione della Corte d’appello di Rennes, che in base a un difetto procedurale, lo aveva scarcerato. Dopo un ricorso in Cassazione, il caso è tornato davanti alla Corte d’appello di Angers, che ha ritenuto troppo vaghe le motivazioni della condanna. L’attivista è stato accusato di aver danneggiato una banca e un veicolo ma per i giudici il fatto che l’attivista fosse “nelle vicinanze” dei beni danneggiati non poteva costituire un “concorso” nella devastazione.

Inoltre, poiché l’accusa di “devastazione e saccheggio” non esiste in Francia, i giudici hanno anche ritenuto che la pena inflitta in Italia non potesse essere eseguita nel Paese. Nonostante, per ben due volte, la giustizia francese si sia pronunciata in difesa dell’attivista, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che la Francia non possa opporsi all’esecuzione del mandato d’arresto europeo e ha nuovamente rinviato il caso alla Corte di cassazione francese, che si pronuncerà questa mattina.

Da stanotte a Parigi un gruppo di attivisti francesi che fanno parte del comitato Soutien Vincenzo sta manifestando davanti alla corte di Cassazione e davanto al consolato italiano.

Stanotte davanti alla scuola Diaz, simbolo delle violenze della polizia al G8 di Genova, è comparso uno striscioni a sostegno di Vecchi. Sabato centinaia di manifestanti a Milano erano scesi in piazza per Vecchi e ieri altre manifestazioni si sono tenute in Francia.

Venerdì 7 ottobre a Genova un gruppo di anarchici ha interrotto una conferenza presso l’Alliance Française, organizzata dall’Institut Française, dall’Ambassade de France en Italie e dall’Università degli Studi di Genova con striscioni, interventi e volantini in solidarietà agli anarchici Vincenzo Vecchi e Claudio Lavazza.