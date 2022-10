Alessandra è stata ritrovata a Napoli: due giorni fa era scomparsa da Molassana

Genova. E’ stata ritrovata questo pomeriggio intorno alle 16 Alessandra Mariani, la donna di 59 anni scomparsa due giorni fa da Molassana e rintracciata oggi a Napoli, in buono stato di salute.

La notizia è trapelata dai contatti di quartiere e confermata dalla sorella di Alessandra, che ha voluto ringraziare tutto il paese per la mobilitazione: “Alcune persone l’hanno notata camminare in città, e grazie alla trasmissione Chi l’ha visto, l’hanno riconosciuta, avvertendo immediatamente le autorità”.

Alessandra è stato subito raggiunta dal personale di soccorso, e al momento si trova all’ospedale per accertamenti. Alessandra vive a Genova, in zona Molassana, con il padre. Martedì si era allontanata da casa a piedi senza cellulare e senza i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana.