Alcol alla guida e prevenzione, polizia locale: “Passati da 21 mortali nel 2017 a 9 nel 2022”

Genova. “Incidente? Pensaci prima” prende il via questa settimana la campagna del Comune di Genova volta al contrasto dell’incidentalità stradale causata da alcol e droghe.

Si tratta di un progetto realizzato dal Comando polizia locale, con il partenariato di Università di Genova (Dipartimento di Scienze della Formazione e Dipartimento Architettura e Design) e Automobile Club di Genova.

Stamattina è stata presentata in piazza Matteotti la campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza, che vedrà la realizzazione di una serie di azioni mirate alla prevenzione con una particolare attenzione al pubblico giovane.

Scopo della campagna è sensibilizzare i ragazzi per poter incidere nell’abitudine alla guida sicura e stimolare la consapevolezza del rischio. Il messaggio identificativo principale della campagna è “Metto in Moto il Cervello”.

“Alcol e droga, a Genova, come in tutta Italia, sono tra le principali cause di incidenti stradali, dopo l’uso del telefonino alla guida” spiega Gianluca Giurato, comandante della polizia locale di Genova.

“Bisogna lavorare molto sul piano della prevenzione, come stiamo facendo con questa campagna. Al momento, si pèuò affermare che stiamo andando sulla strada giusta, con evidente calo degli incidenti totali, in particolare quelli mortali o con feriti”.

Dati incidenti da 2017 a oggi

Si è passati infatti da 6.379 incidenti totali nel 2017 a 3.486 nel 2022. I mortali, in particolare, erano 21 nel 2017, 24 nel 2018, 18 nel 2019, 21 nel 2020, 14 nel 2021 e 9 nel 2022. Mentre gli incidenti con feriti sono passati da 3.966 nel 2017 a 1.779 nel 2022.

“Sono particolarmente soddisfatto per l’avvio di questa campagna informativa – ha detto l’assessore alla sicurezza, polizia locale e protezione civile Sergio Gambino – innanzitutto perché ogni azione che mira alla sensibilizzazione in chiave preventiva risponde al modus operandi di questa amministrazione e poi perché abbiamo deciso di coinvolgere i giovani, non soltanto come target del messaggio, ma anche come ideatori. Si tratta di un progetto molto articolato che non si ferma alla campagna, ma che mette in campo una serie di operazioni rese possibili anche grazie al partenariato di Università di Genova e Automobile Club di Genova, che ringrazio a nome del sindaco”.

“Insieme al Comune di Genova – ha dichiarato il presidente dell’Ac Genova, Carlo Bagnasco – porteremo avanti la campagna di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e di tutti gli automobilisti, per un lungo periodo fino alla primavera 2023. È uno dei tanti impegni dell’ACI per la sicurezza stradale, rivolto non solo alle scuole ma anche al mondo della mobilità in generale, sempre in sinergia con le istituzioni”.