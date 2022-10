“Album dei ricordi blucerchiati”: Ugo e Mauro Rosin, padre e figlio

Genova. Al nostro “Album dei ricordi blucerchiati”, mancava una figurina con due giocatori ed ecco allora l’idea di dedicare la 56^ ad una coppia particolare: Ugo e Mauro Rosin, padre e figlio a difendere la porta della Sampdoria, sotto una straripante Gradinata Sud…

A dire il vero, il ricordo di Ugo Rosin è legato ai racconti di un cugino, che non solo mi ha sbattuto la palla fra i piedi, appena ho iniziato a camminare, ma mi ha anche ammaliato con il regalo della prima maglia blucerchiata, arricchito dalle narrazioni delle note tecniche di quei giocatori che a cavallo degli anni ‘50/60 avevano fatto la storia della Sampdoria…

Quante volte, gli ho sentito snocciolare la formazione della Sampdoria dei mitici ‘vecchietti’? Rosin, Vincenzi, Marocchi, Bergamaschi, Bernasconi, Vicini, Mora, Ocwirk, Brighenti, Skoglund, Cucchiaroni… e quante volte mi ha ripetuto che se il presidente Alberto Ravano non avesse ceduto Bruno Mora alla Juventus, nel mercato autunnale, il primo scudetto blucerchiato (anziché il 4^ posto) sarebbe arrivato trent’anni prima?

Di Ugo Rosin (sette anni al Doria, dal 55 al ‘62), mi raccontava di essere stato impressionato dalla sua elasticità e riflessi ‘da gatto’ e dall’attaccamento a quella maglia, che aveva sempre dovuto sudare, per guadagnarsi il diritto di indossarla, causa la concorrenza di compagni di reparto, quali Antonio Pin, Ezio Bardelli, Franco Sattolo e Pietro Battara, ma soprattutto il flash back, che mi ripeteva come un mantra, era quello di una sua uscita fra i piedi di Pedro Manfredini, centravanti di una Roma, che annoverava fra le sue fila i campioni del mondo uruguaiani Alcides Ghiggia e Juan Alberto Schiaffino, ma anche Ramon Lojacono ed il ‘core de Roma, Giacomo Losi, battuta a Marassi con un netto 3-2 (goal di Ernst Ocwirk e doppietta di Tito Cucchiaroni) da una Samp che aveva dovuto sostituire il ceduto Mora con l’ex juventino Lojodice e gli indisponibili Nacka Skoglund e Azelio Vicini, con Toschi e Vigna, in un match che non ho certo visto (data l’età), ma che ho vissuto nei racconti del cugino, come tanti altri immaginati, ascoltando la famosa trasmissione radiofonica ‘Tutto il calcio, minuto per minuto’…

Mauro Rosin, invece, l’ho visto – da vivo – un paio di volte, nel 1983, fra i pali della Samp, posizionato alle sue spalle sui gradoni della Sud, la prima volta, nell’ultima di campionato contro il Verona di Osvaldo Bagnoli (2-2, con due reti imparabili – la seconda su rigore – di Penzo) e la seconda volta in una strepitosa vittoria (4-1) sul Napoli di Ruud Krol e José Dirceu (quale subentrante di Ivano Bordon, nei 20 minuti finali).

Solo 3 partite nel Doria, per Mauro (la terza, anzi la prima – 0-2 all’esordio – contro l’Ascoli di Mazzone, Novellino e Nicolini), ma comunque sufficienti per tramandare il nome Rosin nella storia blucerchiata e meritarsi (col papà Ugo) una figurina ‘a due facce’ nel nostro album dei ricordi blucerchiati, arricchita dalle sue presenze con le successive maglie di Reggina (dove è ancora catalogato fra le icone calcistiche), Foggia, Ternana, Carrarese, Pisa e Brescia, solo per ricordare le principali di una lunghissima carriera fra i professionisti.

Della stessa serie “Album dei ricordi blucerchiati”

