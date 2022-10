Genova. Una smart si è ribaltata per cause ancora da accertare in via Monte Zovetto nel quartiere id Albaro. A bordo c’erano due persone. E’ successo intorno alle 14.30.

Sul posto la polizia locale che ha chiuso la strada, i vigili del fuoco e il 118.

Secondo le prime informazioni le persone a bordo dell’auto non sono gravi ma sono state portare al San Martino in codice giallo per accertamenti.

Dopo circa 45 minuti la strada è stata riaperta