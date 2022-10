Al San Martino di Genova si studia il futuro delle cure innovative “cucite” sul paziente

Genova. Le CAR-T stanno modificando radicalmente l’approccio di cura per alcuni tumori del sangue. A Genova si studiano particolari “indicatori”, le vescicole extracellulari, per cercare di migliorare le terapie. Il progetto verrà realizzato grazie al Fellowship Program di Gilead Sciences.

La terapia con cellule CAR-T ha permesso di rivoluzionare la terapia di alcune forme di tumore del sangue. Le cellule dello stesso paziente, modificate in modo da riconoscere e colpire quelle tumorali, si sono dimostrate efficaci in pazienti che avevano ricevuto già molti trattamenti e per cui non c’erano altre opzioni terapeutiche. Fra questi, anche pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B, la forma più comune di linfoma non Hodgkin, che ogni anno fa contare in Italia circa 5mila nuovi casi. Per migliorare l’efficacia della terapia CAR-T in questa forma di linfoma, un team di ricerca dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha ideato uno studio che va ad analizzare un possibile marcatore della risposta del paziente a queste alle terapie.

Il progetto “Identificazione di nuovi marker predittivi mediante caratterizzazione delle vescicole extracellulari nella biopsia liquida in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B in terapia con CAR-T” verrà realizzato grazie al Fellowship Program, bando di concorso promosso in Italia dalla società biofarmaceutica Gilead Sciences per selezionare e premiare i migliori progetti presentati da Enti di ricerca e cura italiani nell’area della malattie infettive, delle patologie oncologiche e oncoematologiche.

“Lo studio vuole caratterizzare le sottopopolazioni di vescicole extracellulari isolate dai plasma raccolti in una fase successiva alla terapia per ricercare eventuali marker predittivi della sua efficacia”, spiega Monica Colombo, Dirigente Sanitario Biologo presso l’Ospedale Policlinico San Martino.

Ad oggi la caratterizzazione delle vescicole extracellulari in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B è ancora limitata. Il team del San Martino lavorerà quindi per studiare in dettaglio le vescicole extracellulari e valutare la presenza di eventuali molecole di derivazione B nei campioni ottenuti dal momento in cui si iniziano le cure fino a 12 mesi dopo. L’obiettivo è capire così se si possono davvero considerare delle “spie” dell’andamento della malattia che consentano di individuare tempestivamente fenomeni di ricaduta o resistenza alla terapia.

“A partire da novembre 2020 nel nostro Istituto l’unità di Ematologia e terapie cellulari diretto dal Prof. Emanuele Angelucci ha seguito oltre 20 pazienti affetti da DLBCL recidivati o refrattari dopo almeno 2 linee di chemio-immunoterapia standard che hanno ricevuto la terapia con cellule anti-CD19 CAR-T”, conclude Colombo. “La maggior parte di questi pazienti è stata sottoposta al trattamento dopo sostanziale refrattarietà alla linea precedente, rappresentando quindi una tipologia di pazienti ad alto rischio. Pertanto, poter identificare dei fattori in grado di predire come la malattia evolverà e se il paziente risponderà alla terapia rappresenta un obiettivo di particolare rilevanza clinica”.