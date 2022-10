Agenzia delle Entrate, lo sportello di Pontedecimo sarà riattivato: sospeso il presidio di domani

Genova. L’annunciato presidio organizzato da Spi Cgil, Cgil Genova e Funzione Pubblica Cgil contro la chiusura dell’Agenzia delle Entrate di Pontedecimo è sospeso.

La decisione è arrivata questo pomeriggio dopo la disponibilità manifestata dalla Direzione dell’Agenzia delle Entrate ad organizzare un incontro nella giornata di domani alle ore 10 presso la propria sede di Via Fiume.

La Direzione ha preannunciato che l’ufficio di Pontedecimo sarà riattivato: modalità organizzative e tempistiche dell’operazione saranno oggetto dell’incontro di domani.

Soddisfatto soprattutto il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo, che insieme ai 5 sindaci dei Comuni limitrofi da mesi si è battuto per arrivare a una soluzione: “Domani mattina ci diranno come funzionerà il servizio che fra l’altro sarà svolti in locali municipali che abbiamo fornito gratuitamente all’agenzia, utenze comprese, ma intanto mi sembra giusto un primo ringraziamento per la disponibilità”.