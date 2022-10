Aeroporto di Genova riaperto dopo l’occupazione, cancellati in tutto 9 voli in partenza

Genova. È stato riaperto intorno alle 18.00 l’aeroporto di Genova, chiuso dalle 11.00 di questa mattina per l’occupazione dei lavoratori di Ansaldo Energia in sciopero. La situazione è tornata alla normalità con la sospensione dello sciopero annunciata dai sindacati. In tutto sono stati 9 i voli in arrivo e in partenza cancellati nell’arco della giornata, con disagi diffusi per i viaggiatori.

In particolare sono saltati i voli per Catania (Ryanair) delle 13.05, Monaco (Lufthansa) delle 13.30, Barcellona (Vueling) delle 13.50, Amsterdam (Klm) delle 13.55, Napoli (Volotea) delle 14.20, Roma (ita Airways) delle 15.10, Palermo (Ryanair) delle 16.30, Bari (Ryanair) delle 17, Bucarest (Ryanair) delle 16.15.

I relativi voli in arrivo dalle stesse destinazioni stati dirottati su altri aeroporti, ad eccezione del volo da Roma previsto in arrivo nel primo pomeriggio che è stato cancellato.

Molti passeggeri sono rimasti a lungo nel terminal in attesa di indicazioni da parte delle compagnie aeree. “Dovevamo partire per Napoli con Volotea, ma nessuno ci ha detto nulla”, hanno raccontato alcuni viaggiatori in diretta su Genova24. In altri casi sono stati attivati pullman per Nizza, Pisa, Milano e Torino da cui sono partiti voli alternativi per chi doveva imbarcarsi.

Durante l’occupazione si è registrato qualche breve momento di agitazione tra i passeggeri costretti a rimandare la partenza. E mentre molti genovesi hanno manifestato solidarietà, anche durante i blocchi di ieri, tra i viaggiatori prevalgono i malumori nei confronti dei manifestanti: “Capiamo le loro ragioni, ma a noi chi pensa? Molte persone non hanno soldi per l’albergo”, ha raccontato una donna che doveva tornare a Napoli. Stessa destinazione per un altro utente: “Devo andare ad assistere un parente in chemioterapia. Questa è interruzione di pubblico servizio”.