Aeroporto di Genova occupato, il direttore Righi: “Non venite qui, chi può rinunci al viaggio”

Genova. “L’aeroporto non accoglie nuovi voli e ovviamente da qui non partono voli. La raccomandazione è di non raggiungere l’aeroporto fino a nuovo ordine perché le operazioni sono bloccate”. Così il direttore dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova Piero Righi fa il punto durante l’occupazione del terminal da parte dei lavoratori di Ansaldo Energia in sciopero.

I voli previsti in arrivo a Genova verranno dirottati su altri scali finché la situazione non tornerà alla normalità. Il primo in programma è quello delle 13.30 da Catania. “Attendiamo istruzioni dalle compagnie aeree”, spiega Righi che poi rinnova l’appello: “L’invito a chi non ha la necessità di viaggiare oggi è di chiedere il rimborso del viaggio e lasciare l’aeroporto“.

Molti i passeggeri in attesa di partire che invece sono rimasti a terra sorpresi e in qualche caso arrabbiati per l’accaduto. In programma nelle prossime ore c’erano voli per Barcellona, Catania, Amsterdam e Monaco.

A parte qualche momento di tensione, per ora non si registrano problemi di ordine pubblico. “Con tutto il personale stiamo cercando di dare il massimo supporto ai passeggeri – prosegue Righi – Gli esercizi commerciali sono aperti. Abbiamo dovuto bloccare l’accesso alle aree sterili. Ci dispiace di questo disagio ma non possiamo fare di più”.