Admo Volley, la squadra maschile si prepara all’esordio in C: è tra le favorite del campionato

Lavagna. Admo Volley, tutto pronto per l’esordio stagionale dei ragazzi in Serie C. Domenica alle ore 18.00 a Genova presso la palestra dell’Istituto Nautico San Giorgio (Calata Darsena – Genova Porto Antico) Materno e compagni sfideranno la Colombo Genova.

Dopo quasi due mesi di preparazione il gruppo è pronto a scendere in campo per dimostrare tutto il proprio valore. Nel precampionato l’Admo Volley ha preso parte al girone di qualificazione di Liguria Cup conquistando meritatamente la finale (data ancora da definire).

Per quanto riguarda il roster sono diversi i volti nuovi; proviamo a conoscerli reparto per reparto: in cabina di regia ad affiancare capitan Giacomo Materno ci sarà Massimiliano Pianigiani; in diagonale nel ruolo di opposto l’inossidabile ed esperto Luca Rossi con il promettente Jacopo Donatini; schiacciatori Alessandro Assalino, Federico Rissetto, Luca Magliacane, Andrea Baratta e Mirko Solari; al centro rientra Pietro Salvadori ad affiancare Giovanni Assalino, Matteo Giglio, Paolo Ciuffarella e Gabriele Figari; confermato il reparto dei liberi con Federico Garibaldi e Ricardo Munoz.

Il gruppo, che è al lavoro dall’inizio del mese di settembre, è affidato allo staff tecnico composto da Simone Cremisio coadiuvato da Alessandro Margarita e Michele Colombini alla sua prima stagione nelle vesti di allenatore dopo tanti anni da protagonista in campo. Sempre presente in palestra la new entry nello staff dirigenziale Carlo Filangieri ad affiancare Stefano Tavaroli e Massimo Baciocco storici dirigenti a disposizione della squadra.

L’Admo Volley si presenta ai nastri di partenza tra le favorite per il salto di categoria ma dovrà affrontare ogni gara con la giusta determinazione per esprimere al meglio tutto il potenziale di un gruppo che racchiude in sé il giusto mix di esperienza e giovani talenti.

La prima squadra è il punto di arrivo per molti dei ragazzi del settore giovanile e proprio questo settore, in grande crescita, è il fiore all’occhiello della società. Dopo anni difficili e particolari molti bambini e ragazzi si sono avvicinati al mondo della pallavolo e sono al lavoro seguiti dagli allenatori dei vari gruppi. Per questa stagione in campo maschile la Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo prenderà parte oltre alla Serie C anche al campionato Regionale di Serie D, alla Prima Divisione, all’Under 19 con 2 formazioni, all’Under 17 con 2 formazioni, all’Under 15 e all’Under 13.

SERIE C FEMMINILE

L’Admo Volley dopo la bella vittoria nel derby contro la Tigullio Sport Team giocherà nuovamente tra le mura amiche della Palestra di Via Dante a Lavagna sabato sera alle ore 19.00 contro la formazione genovese del Paladonbosco. Le avversarie arrivano da due sconfitte consecutive nelle prime due giornate di campionato; doppio 0-3 contro Norma Avb e Serteco Genova.

In settimana la Federazione ha emanato il comunicato sulla fase successiva della Coppa Liguria: l’Admo Volley accede alla semifinale che si disputerà il 3 dicembre insieme ad Albenga Volley, Albaro Volley e Vasco Lanfranconi; i sorteggi per decidere gli accoppiamenti delle due semifinali si svolgeranno in Sede di Consulta Regionale.

Le parole di Simone Cremisio: “Per quanto riguarda il lavoro in palestra le ragazze stanno lavorando con il massimo impegno, stiamo cercando di mettere il focus su determinate situazioni che ci potrebbero far fare il salto di qualità. La crescita tecnica di alcuni elementi insieme allo sviluppo del gioco che ci può dare un palleggiatore esperto come Giulia Vanti potrebbero essere la chiave per portare il nostro livello vicino alle formazioni più attrezzate di questo campionato che si preannuncia molto equilibrato. Il primo obiettivo naturalmente è quello di raggiungere la poule promozione ben figurando in questa prima fase della stagione. La sconfitta di Genova nella prima giornata ci può stare; un po’ di tensione di troppo, tanti errori che non sono da noi. La reazione contro la Tigullio c’è stata anche se l’avversario era decisamente alla nostra portata. Contro il Paladonbosco proveremo a dare continuità ad alcuni elementi del gioco su cui stiamo lavorando. Sono molto contento di come le ragazze stanno lavorando in palestra. Il gruppo si sta consolidando e le giovani si sono inserite al meglio. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Non c’è fretta e c’è tanto tanto lavoro da fare.”

SERIE D – MASCHILE

Dopo la conclusione della stagione 2021/2022 che ha visto una squadra in rodaggio riuscire a migliorare e crescere sia da un punto di vista tecnico che caratteriale, la rosa si è arricchita sia di giovani promettenti che di atleti più esperti con curriculum che vantano partecipazioni anche a campionati più elevati.

“Come obiettivo principale ci prefissiamo il raggiungimento del gradino più alto del podio, consapevoli non sia una passeggiata, ma un percorso di costante impegno e fatica”, dicono dal club.

La squadra ha iniziato la stagione ad inizio settembre terminando la preparazione atletica a poche settimane dall’inizio del campionato, spostando il proprio focus sul lavoro tecnico sia individuale che di squadra.

Il primo piccolo risultato è stato ottenuto il 23 ottobre con la vittoria del quadrangolare organizzato dal villaggio volley, torneo che ci è stato utile per capire sotto quali aspetti è meglio soffermarsi con più precisione per migliorare ulteriormente il rendimento della squadra in vista del campionato che inizierà con una trasferta mercoledì 26 contro il Rapallo.